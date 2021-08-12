Girne- Değirmenlik Anayolunda korkutan kaza

Girne- Değirmenlik Anayolu’nda Mustafa YELTEKİN yönetimindeki balya yüklü tır araçtan düşen 3 balya Cemali Özyakup (E-51) yönetimindeki RHA 3268 plakalı araca çarptı. Olay sonrası yol trafik akışına bir süre kapatıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 11:30 sıralarında, Girne- Değirmenlik Anayolunun (Dağyolu) 6-7’nci km’leri arasında, Mustafa YELTEKİN (E-31), yönetimindeki TKZ 773 plakalı balya yüklü tır araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman üzerinde yüklü bulunan balyalardan 3 tanesi yola düşerek o esnada karşı istikametten gelmekte olan Cemali Özyakup (E-51) yönetimindeki RHA 3268 plakalı araca çarpmıştır.

Olay sonrası yola saçılan balya ve samanlar Değirmenlik Belediyesine ait iş makinesi ile temizlenerek yol yeniden trafik akışına açılmıştır. Tehlikeli yük taşıyan tır araç sürücüsü hakkında yasal işleme gidilmiştir.