Charles ve Diana’nın düğün pastası açık artırmada satıldı

The Week dergisinin haberine göre, Prens Charles ve Lady Diana’nın 1981’deki düğününde sunulan 23 pastadan birinin dilimi açık artırma ile iş adamı Gerry Layton’a satıldı.

Lüks tekne kiralama şirketi sahibi olduğu belirtilen Layton’un, pasta dilimini sağlam şekilde teslim almak için gelecek hafta Yorkshire’dan Gloucestershire’a gideceği açıklandı.

Beklenenden yüksek fiyat teklifi

Açık artırmada yoğun ilgi gören pasta diliminin 500 sterline (yaklaşık 6 bin lira) satılması beklenirken, 1850 sterline (yaklaşık 22 bin lira) satılması müzayedeciler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Pasta diliminin üzerinde altın, gümüş, kırmızı ve mavi Kraliyet arması bulunuyor.