Girne Collage güçlü eğitim kadrosu ile Van’da yeni bir kampüs açtı

Güçlü yönetim ekibi ve deneyimli eğitim kadrosu ile Girne Amerikan Üniversitesi kuruluşu olan Girne College Van Kampüsü açıldı.

Girne College 9. kampüsünü, güçlü ekibi ve yabancı dil konseptli eğitim anlayışı ile Van’da açtı. Girne College’den konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Tüm Türkiye’ye ve Van halkına yeni kampüsümüz hayırlı olsun. Eğitim Girişimcisi Sayın Ümit Kalko ve Akademik Kurulumuz ile ailemize yeni katılan Van Kampüsümüzün değerli yöneticileri, öğretmenleri ve velileri ile bir araya gelerek vizyon toplantılarımızı gerçekleştirdik. Yenilikçi ve global eğitim yaklaşımımız ile öğrencilerimizi buluşturuyoruz. Hayırlı olmasını temenni ediyoruz” denildi.

Girne Koleji CEO’su Dilek Cambazoğlu yaptığı açıklamada “Anaokulundan liseye yabancı dil konseptli eğitim anlayışı ve dünya kimliğinde mezuniyet vizyonuyla başarı yolculuğuna Van’da devam ediyor, hepimize hayırlı olsun” dedi.

Eğitim Girişimcisi ve Girne College Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Kalko ise “Van’da yeni kampüs lansmanımızı tamamladık. Türkiye’mizin her köşesinde eğitim yatırımlarına devam ediyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde belirtti.