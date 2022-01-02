Dünya
Atlantik Okyanusu’nu kanoyla geçmeye çalışacak
74 yaşındaki Fransız Jean-Jacques Savin, 31 Aralık 2021’de Atlantik Okyanusu’nu kürek çekerek geçmek için kanosuyla Portekiz’den yola çıktı.
Fransız Jean-Jacques Savin, okyanustaki hava şartlarından korunmak için değişiklik yaptığı kanosuyla cuma günü denize açıldı.
Kanosuyla Atlantik Okyanusu’nu geçmeyi hedefleyen 74 yaşındaki emekli asker Savin, yolculuk öncesi uzun süre turuncu kanosuyla antrenman yaptığını söyledi.
Jean-Jacques Savin, kürek çekerek Karayipler’e ulaşmayı hedefliyor.