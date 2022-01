DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ’nün başarılarını değerlendirdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ’nün başarıları ile ilgili açıklamalarda bulundu. 22 Temmuz 2019 tarihinde VYK Başkanlığı görevine getirilen Dr. Erdal Özcenk, Haziran 2020’de görevi devralan Prof. Dr. Aykut Hocanın yönetimindeki DAÜ Rektörlüğü ile büyük bir uyum içerisinde çalıştıklarına vurgu yaparak, son bir buçuk yılda elde edilen başarıları, akademik gelişmeleri ve gelinen noktayı değerlendirdi.

“DAÜ Bu Ülkenin Amiral Gemisidir”

DAÜ’nün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en önemli kurumlarndan birisi olduğunu ifade eden Dr. Özcenk; “DAÜ bu ülkenin amiral gemisidir. DAÜ’de emek ve başarı en yüce değerlerdir. DAÜ’de “benim dönemim” diye bir olgu olmaz, “bizim dönemimiz” olur. Kişiler geçici, kurumlar kalıcıdır. Bayrağı alan yönetim, geçmişte yapılan çalışmaların daha da üzerine koyarak kurumu ileri götürür. DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanlığı görevini işte bu ilkeler doğrultusunda 22 Temmuz 2019 tarihinde, üniversitemizin 40. yılında devraldım. Üniversitemiz, Vakıf Yöneticiler Kurulu üyelerimiz ve DAÜ Rektörlüğü ile birlikte göreve geldiğim tarihten bu yana, geçmişte olduğu gibi ülkemizi gururlandıracak pek çok akademik başarıya imza atmıştır.” şeklinde konuştu.

DAÜ’nün dünya sıralamalarındaki yeri hakkında bilgiler paylaşan Dr. Özcenk, ambargolar altında olan KKTC’de dünya sıralamalarına girme başarısı elde etmenin hafife alınmayacak bir durum olduğunu ifade etti. Dr. Özcenk, “Dünyada yaygın referans gösterilen üniversite sıralamalarının yayıncısı olan ve İngiltere’de yayınlanan Times Higher Education (THE) Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda 2019 yılında dünyanın en iyi 800 üniversitesi arasında yer alırken, THE 2022 Dünyanın En İyi Üniversiteleri Sıralaması’nda, listeye yeni eklenen 136 üniversite olmasına ve tüm dünyada genel düşüş yaşanmasına rağmen büyük bir yükselişle dünyanın en iyi 600 üniversitesi arasında yer aldık. DAÜ KKTC’nin en iyi üniversitesi olurken, Türkiye üniversiteleri arasında ise ikinci sırayı Koç Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi ile paylaşarak, bu önemli üniversiteler ile aynı bantta yer almıştır.” dedi.

Öte yandan Times Higher Education (THE), Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Gelişim Hedefleri’ne göre Üniversitelerin Etki Sıralaması’nda DAÜ’nün geçen yıl aldığı 52,7 puanı 69,4’e yükselterek bulunduğu 401-600 bandını ciddi bir ivme ile 301-400 bandına taşıma başarısını gösterdiğini de vurgulayan Dr. Özcenk, bu yükselişin de doğru yolda ilerlendiğinin büyük bir kanıtı olduğunu ifade etti. Dr. Özcenk ayrıca Times Higher Education (THE), dünyada eğitime son 50 yıl içerisinde başlamış en iyi genç üniversiteler sıralamasında ise geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da KKTC’den yer alan tek üniversitenin DAÜ olduğunu ve 251-300 bandında yer aldığını açıkladı.

“QS Stars’da Beş Kategoride Beş Yıldız Aldık”

Dr. Erdal Özcenk İngiltere merkezli Quacquarelli Symonds (QS), QS Stars 2021 değerlendirme sonuçlarında DAÜ’nün yeri hakkında da açıklamalarda bulundu. Buna göre, DAÜ’nün beş kategoride beş yıldız üzerinden beş yıldız alarak uluslararası önemli bir başarıya imza attığını kaydeden Dr. Özcenk, değerlendirme sonuçlarına göre, DAÜ’nün Eğitim ve Öğretim, Uluslararasılaşma, Kampüs Olanakları ve Donanım ve Kapsayıcılık alanlarında daha önce almış olduğu beş yıldızı korurken Mezunların İstihdam Edilebilirliği alanında ise dört yıldızı beşe yükselttiğini vurguladı. Dr. Özcenk “QS Stars’da Beş Kategoride Beş Yıldız Aldık. Bu büyük bir başarıdır. Genel Değerlendirme sonucunda da DAÜ sahip olduğu üç yıldızı dört yıldıza yükselterek QS’in belirlediği standartlara göre uluslararası nitelik kazanmış, eğitim ve öğretim, uluslararasılaşma, kapsayıcılık alanlarının üst düzeyde olduğu, kampüs olanakları ve donanımı mükemmel, mezunlarının da işverenler tarafından tercih edildiği bir yükseköğrenim kurumu olduğu QS tarafından onaylamış oldu.” şeklinde konuştu.

“Fakültelerimizin ve Akademisyenlerimizin Uluslararası Başarılarda Büyük Katkısı Bulunmaktadır”

DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk fakültelerin ve akademik personelin uluslararası başarılarına da değindi. DAÜ’nün, Çin merkezli ShanghaiRanking’in Dünya Üniversiteler Akademik Sıralaması 2021’de, Alan Sıralamaları Listesi’nde Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında 38. sırada yer alarak, KKTC’den listeye giren tek üniversite olduğunu ve hem Kıbrıs adası genelinde hem de Türkiye üniversiteleri arasında listeye giren üniversiteler arasında da birinci sırada yer aldığını kaydeden Dr. Özcenk, Turizm Fakültesi ile her geçen yıl bu alanda alınan başarının daha ileriye taşındığını vurguladı. Dr. Özcenk sözlerine şu şekilde devam etti: “Fakültelerimizin ve akademisyenlerimizin uluslararası başarılarda büyük katkısı bulunmaktadır. THE 2022 Fiziksel Bilimler Alan Sıralamaları’nda dünyanın en iyi 300 üniversitesi arasına girdik. KKTC’de ve Türkiye’de açık ara lider olduk. THE 2022 Mühendislik Alan Sıralamaları’nda dünyanın en iyi 400 üniversitesi arasına girdik. THE 2022 İşletme ve Ekonomi Alan Sıralamaları’nda dünyanın en iyi 250 üniversitesi arasına girdik. Listeye KKTC’den giren tek üniversite olurken, Türkiye üniversiteleri arasında Koç Üniversitesi ile birinci sırayı paylaştık. Yine ShanghaiRanking’in Dünya Üniversiteler Akademik Sıralaması 2021’de Alan Sıralamaları listesinde İktisat Bilimleri alanında bir kez daha yer alma başarısı gösterdik. İktisat Bilimleri alanında listeye Kıbrıs adasından girme başarısını gösteren tek üniversite olduk. Ayrıca dünya genelindeki üniversiteleri sıralayan Sydney, Avustralya merkezli uniRank tarafından yapılan ve Kıbrıs’taki 43 yükseköğretim kurumunun yer aldığı Kıbrıs Üniversite Sıralaması’nda birinci sırada yer aldık. Nature Index’in 2020 üniversiteler sıralamasının Fiziksel Bilimler kategorisinde adanın en iyi üniversitesi seçildik. Nature Index, dünyanın en saygın 82 akademik dergisinde yayımlanan Tıp, Sağlık, Kimya, Fiziksel Bilimler, Dünya ve Çevre Bilimleri ile ilgili makaleleri tarayarak aylık ve yıllık başarı sıralamalarını yapıyor.

Bizi gururlandıran diğer bir başarı ise, 13 akademisyenimizin, 2021 yılında ABD Stanford Üniversitesi’nin koordinatörlüğünde ABD ve Hollandalı bilim insanlarından oluşan bir ekip tarafından yürütülen çalışma sonucunda oluşturulan “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesinde, dünyanın en fazla atıf alan bilim insanları arasında yer alması olmuştur. ABD Standford Üniversitesi’nin 2021 yılında yapmış olduğu kapsamlı araştırmaya göre, DAÜ’den 13 bilim insanı kendi branşları içerisinde ilk %2’lik dilim içerisinde yer almıştır. Bu da çok büyük bir başarıdır.

DAÜ ayrıca, Uluslararası Üniversiteler Birliği, Avrupa Üniversiteler Birliği, Akdeniz Üniversiteler Topluluğu ve İslam Ülkeleri Üniversiteleri Federasyonu’nun tam üyesidir. Uluslararası akreditasyonlara büyük önem veren Üniversitemizin uluslararası bilimsel kurumlardan alınmış saygın akreditasyonları vardır. Mühendislik Fakültesi, ABD’de Teknoloji ve Mühendislik Programlarını denetleyen ABET akreditasyonuna sahiptir. Bu akreditasyon mühendislik alanında dünyadaki en prestijli akreditasyondur ve DAÜ ile birlikte Türkiye’de sadece beş üniversite bu akreditasyona sahiptir.” DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk DAÜ’de eğitim veren tüm fakültelerin kendi alanlarında uluslararası akreditasyon almaya büyük önem gösterdiklerini de ifade etti.

“Yeni İşletme ve Ekonomi Fakültemiz İçin Düğmeye Bastık”

DAÜ’de altyapısal yatırımların da tüm hızıyla devam ettiğini açıklayan Dr. Erdal Özcenk, en eski fakültelerden biri olan İşletme ve Ekonomi Fakültesi’nin, yeni ve teknolojik binası için çalışmalara başlandığını kaydetti. Dr. Özcenk “Büyüyen ve gelişen şartlar doğrultusunda yeni bir bina ihtiyacı doğması üzerine DAÜ Rektörlüğü’nün girişimleri üzerine gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, Kasım 2021 itibariyle inşasına başlanan yeni binanın 2023 yılında tamamlanması hedefleniyor. 5 katlı ve 7 bin metrekareye yakın bir alana sahip olacak binada; 4’ü araştırma merkezlerine ait toplamda 105 adet ofis, 10 derslik, 4 bilgisayar laboratuvarı, her bölüm için ayrı 5’er adet toplantı odası, 138 kişilik bir amfi ve asansörler yer alacak.” şeklinde bilgi verdi.

KKTC’deki İlk Covid-19 Onaylı Güvenli Eğitim Belgesine Sahip Üniversite

Dr. Erdal Özcenk DAÜ’nün, Uluslararası Belgelendirme Kurumu Inspect tarafından denetlendiğini ve denetim sonucunda da KKTC’deki ilk “COVID-19 Approved Safety Education – COVID-19 Onaylı Güvenli Eğitim” belgesini aldığını da vurguladı. İki yıldır dünyadaki tüm ülkelerin Covid-19 pandemisi ile mücadele ettiğini hatırlatan Dr. Özcenk, Üniversite olarak hem öğrencilerin hem de çalışanların sağlıklarını en ön planda tuttuklarını ve bu bağlamda pandemi ile mücadelede üzerlerine düşen tüm yükümlülükleri yerine getirip bu belgeyi alma başarısını da gösterdiklerini ifade etti.

Ayrıca Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından geçtiğimiz günlerde DAÜ’nün bir kez daha ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 10002:2018 Öğrenci Memnuniyeti Yönetim Sistemi ve ISO 45001:2018 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi denetimlerinden geçtiğini belirten Dr. Özcenk, Yönetim Sistemi ile ilgili de herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmediği ve Üniversitenin söz konusu denetimlerden de tam not alarak başarıyla geçtiği bilgisini paylaştı. Dr. Özcenk sözlerine şu şekilde son verdi:

“Üniversitemizde çalışan tüm akademik, yönetsel ve işçi personelimiz kurumsal aidiyet duygusu, görev sorumluluğu bilinci ve uyum içerisinde çalışarak DAÜ’nün her geçen gün daha da yukarılara taşınmasına büyük katkıda bulunmaktadırlar. DAÜ Yönetimi ve DAÜ Personeline elde ettiğimiz tüm bu güzel başarılar için teşekkürlerimi sunarım. DAÜ’nün gelişimi ve başarıları 2022 yılında da devam edecektir. Bu vesile ile başta DAÜ’ye emek veren personelimiz olmak üzere tüm halkımıza sağlık ve huzur dolu, mutlu bir yıl dilerim”