Girne Belediyesi, yeni eğitim yılına hazırlık çalışmalarına devam ediyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Eylül 12, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Girne Belediyesi, yeni eğitim yılına hazırlık çalışmalarına devam ediyor

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Girne Belediyesi, yeni eğitim – öğretim yılına hazırlık çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Girne Belediyesi hudutlarındaki tüm devlet okullarında temizlik işleri, programlandığı şekilde devam ederken, okul önlerindeki yaya geçitleri de yeniden boyanarak öğrencilerin güvenliğinin artırılması hedefleniyor.


Ayrıca, Girne Belediyesi hudutlarındaki devlet dairelerinin otopark ve bahçe alanlarında da temizlik çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Belediye ekipleri, bu alanların temiz ve düzenli tutulmasına özen göstererek şehrin genel estetiğine katkı sağlıyor.

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Tags:Girne Belediyesiyeni eğitim öğretim yılı
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