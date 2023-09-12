Limasol’da 13,5 kilo hintkeneviri ele geçirildi

Limasol’da, 43 ve 53 yaşındaki iki kişinin tasarrufunda 13,5 kilo hintkeneviri ele geçirildiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Narkotik Polisi (İKAN) ekibinin dün, aldığı bir ihbarı değerlendirerek operasyon düzenlediğini ve 43 yaşındaki şahısla 53 yaşındaki şahsın içerisinde bulunduğu aracın bagajında, valiz içerisine saklanmış 13,5 kilo hintkeneviri tespit ettiğini yazdı.

Gazete, olayla ilgili 43 ve 53 yaşındaki iki şahıs ile 28 yaşındaki bir şahsın daha tutuklanarak Limasol Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldığını; 28 yaşındaki şahsın serbest bırakıldığını, diğer ikisi aleyhinde de 8’er günlük tutukluluk emri verildiğini kaydetti.