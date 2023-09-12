Limasol’da 13,5 kilo hintkeneviri ele geçirildi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Eylül 12, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Güney KıbrısSürmanşet

Limasol’da 13,5 kilo hintkeneviri ele geçirildi

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
posted on
limasol hintkeneviri

Limasol’da, 43 ve 53 yaşındaki iki kişinin tasarrufunda 13,5 kilo hintkeneviri ele geçirildiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Narkotik Polisi (İKAN) ekibinin dün, aldığı bir ihbarı değerlendirerek operasyon düzenlediğini ve 43 yaşındaki şahısla 53 yaşındaki şahsın içerisinde bulunduğu aracın bagajında, valiz içerisine saklanmış 13,5 kilo hintkeneviri tespit ettiğini yazdı.


Gazete, olayla ilgili 43 ve 53 yaşındaki iki şahıs ile 28 yaşındaki bir şahsın daha tutuklanarak Limasol Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldığını; 28 yaşındaki şahsın serbest bırakıldığını, diğer ikisi aleyhinde de 8’er günlük tutukluluk emri verildiğini kaydetti.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:limasoluyuşturucu
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar