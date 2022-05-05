 Girne Belediyesi temizlik bölümü araç filosuna 2 yeni araç daha ekledi

Girne Belediyesi, Girne’de artan nüfusa ve hızla gelişen kentte temizlik hizmetlerinin daha iyi ve daha çağdaş yapılabilmesi için her geçen gün temizlik araçlarına yenilerini ekliyor.

Girne Belediyesi Temizlik Ekiplerine son olarak 2 adet 13 (m3)ve 6(m3) kapasiteli çöp kamyonları araç filosuna eklendi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili yaptığı açıklamada: “Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar temizlik araç filomuzda %100 sayı artışını sağladık. Bu çerçevede Karaoğlanoğlu Atık istasyonu ile Güngören nakil için 4 adet Tır satın alınmış daha sonra yeşil atıklar için de çekirge, kamyon ve panelvan araçlarını belediyemize kazandırdık. Evsel atıklar için ise kapalı ve sıkıştırmalı çöp aracı alma hizmetimiz devam etmektedir. AB destekli projelerin yanında kendi öz kaynaklarımız ve Girneli iş insanlarının katkısı ile son günlerde iki araç temizlik bölümüne kazandırılmıştır” dedi.

“Kentin Nüfusu İle İlgili Beklentilerimiz Devam Ediyor”

Güngördü, Girne Belediyesi’nin daha iyi hizmet verilebilmesi için öncelikle kentin nüfusu ile ilgili beklentilerimizin devam ettiğini, kent halkına daha iyi hizmet verebilmek için mutlaka Girne kentinin yeni nüfusunun belirlenmesi gerektiğini dile getirdi. Kentteki hizmet kalitesini artırmaya çalışırken Girneli iş insanlarının da belediye ile işbirliği içerisinde olduklarını belirten Güngördü, araçların temininde yaptığı katkılarından dolayı kendilerine teşekkür etti.