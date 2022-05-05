Brezilya lideri Bolsonaro: Leonardo DiCaprio saçma sapan konuşmak yerine çenesini kapatsa iyi olur

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio’ya sataşmayı sürdürüyor.

Brezilya lideri salı yaptığı açıklamada, yaklaşan seçimlerde herkesin oy vermesini isteyen ve Amazon yağmur ormanlarının korunması çağrısı yapan DiCaprio’nun “çenesini kapatmasını” söyledi.

Ünlü aktör, 28 Nisan’da attığı tweet’te “Brezilya, iklim değişikliğinde hayati öneme sahip Amazonlara ve diğer ekosistemlere eve sahipliği yapıyor. Orada yaşananlar hepimizi ilgilendiriyor ve sağlıklı bir dünya için değişimi getirecek temel şey gençlerin oy kullanması” ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamaya iki gün sonra cevap veren Bolsonaro ise “Desteğin için teşekkürler, Leo! Yaklaşan seçimlerde her Brezilyalının oy kullanmasını sağlamak gerçekten de çok önemli” demişti. Brezilya Devlet Başkanı sözlerini şöyle sürdürmüştü: