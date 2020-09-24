Girne Belediyesi Covid-19 denetimleri gerçekleştirdi

Girne’de yapılan Covid-19 denetimleri sonucu eksikliklerinden dolayı 3 işletmeye kapatma yazısı verildiği açıklandı

Girne Belediyesi Sağlık Bölümünden alınan bilgiye göre yapılan denetimlerde, işletme izni, sağlık karnesi, genel hijyen konularındaki kontroller yapılmış , eksikliklerinden dolayı 3 işletmeye kapatma yazısı verildiği kaydedilirken,1 işletmenin de gıda ürünlerine el konulduğu belirtildi.

Yetkililer, takip kontrolleri yine Girne Belediyesi Sağlık Bölümü ekipleri tarafından yapılmak üzere, tüm işletmelere, ortalama 8 günlük süreler verildiğini açıkladı.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü; “Halkımızın sağlığı için alınması gereken tüm önlemler konusunda sorumluluk ve hassasiyetle çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Bugün, Sağlık Bakanlığından yetkili kişilerle birlikte restoran, gıda satışı ve benzeri yerlere ( market- kafe) denetimler gerçekleştirdik. Yapılan denetimler sırasında, market ve kafe yetkilileri ile görevli ekiplerimiz, yaşanan bu süreçte ne gibi sıkıntılar çektiklerini, sağlığa uygunluk konusunda gereken önlemleri alıp almadıkları ve Covid-19 a karşı nasıl korunabileceklerini irdelediklerini” söyledi.

Güngördü; Halkımızı, tedbir olarak tüm yapılan uyarıları dikkate almalarını ve korunmak için ellerini sık sık yıkamalarını, maskenin ağız ve burnu kapatacak şekilde devamlı kullanılması gerektiğini kaydetti.

Güngördü; “Belediye olarak hayata geçirdiğimiz birçok uygulama ile halkımızın sağlığını korumak adına yoğun çalışmalar gerçekleştirdik. Pandemi nedeniyle tüm esnafımızı, gerekli önlemleri alması, özellikle maske ve hijyen konusunda kurallara uyulması için işbirliğine davet eder, tüm halkımıza sağlıklı günler dileklerimle saygılarımı sunarım” dedi.