EÖP’den Gazimağusa esnafı eylemine tam destek

Ekonomik Örgütler Platformu, DAÜ’nün online eğitim kararı sonrasında eylem kararı alan Gazimağusa esnafına tam destek vereceğini açıkladı.

Ekonomik Örgütler Platformu EÖP, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin online eğitim kararı sonrasında eylem kararı alan Gazimağusa esnafına tam destek vereceğini açıkladı.

Açıklama şöyle:

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin online eğitim kararı , kabul edilebilir bir karar değildir.

Üniversitelerimiz ülkemizin ekonomimize büyük katkı sağlamaktadır. Özellikle Gazimağusa merkezinde yer alan ve en büyük üniversitelerimizden olan DAÜ tüm çevresi ve esnafı ile öğrenci popülasyonuna bağlı kurulmuştur.

DAÜ bir vakıf üniversitesidir. Bunu unutmamalı, aldığı bu kararın ülke ekonomine ne kadar büyük bir darbe vuracağının farkına varmalı hem Gazimağusa esnafı hem de ülke ekonomisinde yıkıcı etkiler bırakacağını bilmelidir.

DAÜ bu kararından bir an önce vazgeçmeli ve diğer üniversitelerimize de öncü olmalıdır.

Gazimağusa esnafının haklı eylemini ve yaşayacakları ekonomik krizleri anlıyor ve eylemi destekliyoruz.

Bu nedenle ülkenin ekonomideki en büyük temslicisi olan Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ve Kıbrıs Türk Müteahhitleri Birliği’nden oluşan Ekonomik Örgütler Platformu olarak bu haklı eylemi, ülkemiz ekonomisinde yaratacağı geri dönülemez zararları önleyici bir eylem olarak görüyor ve destekliyoruz.