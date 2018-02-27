Girne Belediyesi 9 hizmet aracı satın aldı

Girne Belediyesi, yol ve kaldırımları temizlemede kullanılmak üzere 9 yeni hizmet aracı ve ekipman satın aldı.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 214 bin TL karşılığında 2 yol süpürme aracı, yaprak ve sigara izmariti gibi çöplerin toplanmasını sağlayan 3 şehir hooveri ve kaldırımların süpürülmesine imkan veren 4 adet gırgır satın alındı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü yaptığı açıklamada, belediyenin temizlik işlerini daha etkin bir şekilde yürütmesine imkan sağlamak için 2016 yılında 2 çöp kamyonu, 3 damperli kamyonet, 2 van, lift ve yol süpürme aracı ile 2 adet elde süpürme aracının alındığını hatırlattı.

Güngördü, temizlikte hizmet kalitesini artırmak için 9 yeni araç ve ekipman daha aldıklarını ifade etti.

Güngördü, araç ve ekipmanların elektrikle çalıştığını, bu nedenle çalışmalar sırasında doğaya karbonmonoksit gazı salınmadığını, araçların çevre dostu olduğunu kaydetti.