Avunduk: Ekonominin iki önemli çarkıyız

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’ndan (KTTO) bir heyet Kıbrıs Türk Sanayi Odası’na (KTSO) ziyaret gerçekleştirdi.

KTTO Başkanı Turgay Deniz , “Üretim ve ticaret olmadan ekonomiden bahsedemeyiz” dedi. KTSO Başkanı Candan Avunduk, sanayi ve ticaret odalarının ekonominin en önemli iki çarkı olduğunu dile getirdi.

KTTO Başkanı Turgay Deniz, her iki odanın birçok sorunları olduğuna dikkat çekerek, “Birlikte hareket etmemiz çok önemli” diye konuştu. Turgay Deniz KTSO ile yapılan ilk görüşmede çalışma grubu oluşturma konusunu hayata geçirdiklerini ve bunu oluşturduklarını da sözlerine ekledi.

KTSO Başkanı Candan Avunduk, KTTO ve KTSO’nun ekonominin en önemli iki çarkı olduğuna vurgu yaparak, “Bir harmoni içinde çalışabilirsek başarılı olacağımıza inanıyorum. Biz birlikte çalışırsak bizi yönetenlere yön vermiş oluruz. Ortak konularımız var ve bunları ortaya koyalım, konuşalım” dedi.

Her iki oda yetkilileri daha sonra ortak çalışma grubu ve diğer konularda görüş alışverişinde bulundu.