Girne Belediyesi: 4 mevsim sivrisineklerle mücadele ediyoruz

Girne Belediyesi Sağlık Ekipleri, toplum sağlığını ilgilendiren temel konulardaki hizmetlerini sürdürüyor.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgide; kentte günlük hayatı etkileyen ve toplum sağlığı açısından önem taşıyan sivrisinek mücadelesine yılın dört mevsimi aralıksız şekilde devam edildiği belirtildi.

Larva mücadelesi için hedef olan durgun sulak noktalar, su birikintileri, durgun dere yatakları, göletler, kullanılmayan havuzlar ve benzeri noktalarda; tarama, kontrol ve larvasit ilaçlamaları yıllardır uygulanan program çerçevesinde tüm Belediye genelinde sürüyor.

Girne Belediyesi Sağlık Şube Amiri Naile Soyel yaptığı açıklamada; “İnsana bulaşan birçok tehlikeli hastalığın taşıyıcısı yani ‘vektör’ niteliğiyle en önemli risklerden olan sivrisineklerle ilgili olan mücadelemiz yılın 12 ayı boyunca devam ediyor” dedi.

Soyel, çevreye ve diğer tüm canlılara hiçbir zararı olmayan; sadece sivrisinek larvası üzerine etkili; mısır koçanına emdirilmiş bir bakteri kullanılarak yapılan çalışmaların, kimyasal içermeyen ekolojik ürünlerden oluştuğunu ve uygulamalarda sağlıklı bir doğa, sürdürülebilir ekosistem ve çevre olgusuna önem verdiklerini kaydetti.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de “Halkımızın sağlığı her şeyin ötesindedir. İçerisinde yaşadığımız doğa ve çevrenin ’de korunması bizim görevimizdir. O nedenle ilaçlama konularında çevre dostu mücadeleyi benimsiyoruz. Uçkun mücadelesinde tüm ülkenin etkin ve doğru yöntemlerle mücadelesi de önem taşıdığından; bu mücadelenin Ülkemiz genelindeki tüm Belediye hudutlarını kapsayacak şekilde yapılması büyük bir önem arz etmektedir” dedi.

Güngördü, “Çevre hepimizin ortak alanıdır. Korumak ve geliştirmek; hepimizin görevidir. Bu vesileyle 22 Nisan Dünya Günü’nün ana teması dikkate alındığında çevremize dost yatırımlar ile sürdürülebilirliği sağlamamız; geleceğe ve hayata yatırım yapmamız anlamına gelecektir” diyerek çevre bilinci ve duyarlılığı konusunda daha dikkatli olunması gerektiğini belirtti.