Kılıçdaroğlu’nun evinin elektriği kesildi

Quote Message: Milletimiz çok zor günlerden geçiyor. Eneriye yaptıkları zamlar üç yılda yüzde 400’ü aştı. Geri çekin zamları dedim, çekmediler. Oysa enerji temel bir insan hakkıdır. Çektiğimiz çileye bakın. Yoksul çocuklarımız hem aç, hem ışıksızlar. Faturamı ödemedim, ödeyemeyenlerin sesi olmak istedim”

Milletimiz çok zor günlerden geçiyor. Eneriye yaptıkları zamlar üç yılda yüzde 400’ü aştı. Geri çekin zamları dedim, çekmediler. Oysa enerji temel bir insan hakkıdır. Çektiğimiz çileye bakın. Yoksul çocuklarımız hem aç, hem ışıksızlar. Faturamı ödemedim, ödeyemeyenlerin sesi olmak istedim”