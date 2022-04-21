Türkiye
Kılıçdaroğlu’nun evinin elektriği kesildi
“Zamlar geri çekilene kadar faturamı ödemeyeceğim” demişti; Kılıçdaroğlu’nun evinin elektriği kesildi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elektriklerinin kesildiğini açıkladı.
Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Kılıçdaroğlu, 2021’de 3 milyon 449 bin 344 abonenin elektriğinin kesildiğini söyledi, faturalarını ödeyemeyenlerin sesi olmak istediğini ifade etti.
Kılıçdaroğlu, “bundan sonraki süreci konuşmak üzere tüm halkımızı akşam saat 21.00 sularında ekranları başına davet ediyorum” dedi.
Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti:
Quote Message: Milletimiz çok zor günlerden geçiyor. Eneriye yaptıkları zamlar üç yılda yüzde 400’ü aştı. Geri çekin zamları dedim, çekmediler. Oysa enerji temel bir insan hakkıdır. Çektiğimiz çileye bakın. Yoksul çocuklarımız hem aç, hem ışıksızlar. Faturamı ödemedim, ödeyemeyenlerin sesi olmak istedim”