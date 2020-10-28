Girne Avcılık Atıcılık Birliği eylem yapacak

Girne Avcılık Atıcılık Birliği yaptığı yazılı açıklamada Cumartesi günü, bir buçuk yıl önce Bakanlar Kurulu tarafından poligonlarına sınır olan ve atışlar için emniyet alanı olan bir arazinin bir spor kulübüne verilmesi nedeniyle eylem düzenleyeceğini açıkladı. Birliği yaptığı açıklama şöyle;

“AVCILIK ATICILIK CAMİASINA DUYURUMUZDUR !

Değerli arkadaşlar 35 yıldır Avcılık ve Atıcılık camiasına

En üst seviyede hizmet veren özellikle de Atıcılık sporunun

Olimpik Branşlarında bir çok milli sporcunun yetişmesine

Ve başarılarına Katkı sağlayan ve her yıl bir çok önemli atış

Organizasyonlarına Ev sahipliği yapan ülkemizin en güzel

ve en donanımlı Poligonu durumundaki Girne Raif R.Denktaş

Atış Poligonumuz önce kapatılıp ardından birilerine peşkeş

çekilme tehlikesi ile karşı karşıyadır !

Yaklaşık 1,5 yıl önce Bakanlar Kurulu tarafından üstelik başka

alternatifler mevcutken araştırma zahmeti bile gösterilmeden

poligonumuza sınır olan ve orada yapılan atışlara emniyet

alanı teşkil eden ve geçmişte bizlere verilmek amacı ile

(resmi yazışma evrağı resim olarak eklenmiştir) İskan

Bakanlığından alınıp Spor Bakanlığına Devredilen yaklaşık

9 dönümlük (2 adet bitişik parsel) arazi kişisel tanışıklıklar,

Torpil ve nüfuz kullanılmak suretiyle Doğan Türk Birliği

Futbol kulübüne peşkeş çekilmiştir.

Bizler Doğan Türk Birliği Kulübüne veya ülkemizdeki her hangi

Bir kulübümüze antraman sahası yapılması için arazi verilmesine

Asla karşı değiliz fakat burada verilen bu araziye poligonumuzun

ISSF kuralları gereği inşa edilen kurgusu ve olimpik Atış düzeneği

(Skeet) nedeniyle canlı ve etkili saçma düşmekte olduğundan

Büyük tehlike arz etmektedir bu yüzden bu iki küçük parselde

her hangi bir faaliyet yürütülmesi ancak bizlerin

Atış faaliyetlerimizin durdurulması ile mümkün olacağından

Bu arazinin başka bir maksatla kullanılması için başkalarına verilmesi

Poligonumuzun kapatılması anlamına gelmektedir. Kulüp yöneticilerimiz

Tarafından ilgili Bakanlar Kurulu kararı sonrasında gerek o dönemin (4 ‘lü koalisyon)

Başbakanı ve Hükümet ortağı olan Başbakan Yardımcısı ile gerek

se de yeniden kurulan hükümetin Başbakanı ve diğer tüm yetkili

mercileri ile görüşmeler yapılmış ve bu görüşmelerin tamamında

haklı bulunmamıza ve alınan kararın yanlışlığında hem fikir

olunmasına rağmen düzeltilmesi hususunda bugüne kadar hiçbir

şey yapılmamış olup bugün 2 camia karşı karşıya getirilmiştir.

Konuyu mahkemeye taşımış olmamıza ve hala

hazırda yargı sürecinin devam etmesine karşın Doğan Türk

Birliği Spor Kulübü Girne Avcılık Atıcılık Kulübümüzün kullanımında

bulunan söz konusu araziye her hangi bir iznimiz olmadan ve/veya

tellerimize kasti hasar vererek girmiş ve kanunsuz bir takım faaliyetler

yapmıştır. Konuya ilişkin polise gerekli şikayet yapılarak araziden

çıkarılmalarına rağmen Doğan Türk Birliğinin zaman zaman araziye

girişlerinin devam ettiği ve yeni faaliyetler yapma peşinde oldukları

gözlenmektedir. Bilinmesini isteriz ki Kulübümüz bu konuda hiçbir

oldu bitti ye asla müsamaha göstermeyecek ve yapılan girişimlere

bu sefer çok daha farklı bir şekilde müdahale edecektir o yüzden iki

camia arasında istenmeyen büyük olaylar yaşanmadan kulüp olarak

ilgili Bakanlıkları bir an önce konuya müdahale edip alınan bu yanlış

karardan dönülmesine ve konuya çözüm bulmaya davet ediyoruz !

Değerli arkadaşlar bu konu atıcılık sporunun bu ülkedeki varlığının ve

İleriye taşınması çabalarımızın altını dinamitleyip avcılık ve atıcılık

Sporuna verdiğimiz 35 yıllık hizmetin bir anda yok olmasına neden

Olacaktır bu yüzden zaman birlik olma zamanı ve birlikte mücadele

Etme Zamanıdır sesimizi daha gür duyurmak için sizleri 31 ekim

cumartesi günü Girne Raif R. Denktaş atış poligonumuzda yapacağımız eyleme destek vermeye çağırıyoruz !”