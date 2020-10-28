Girne Avcılık Atıcılık Birliği eylem yapacak
Girne Avcılık Atıcılık Birliği yaptığı yazılı açıklamada Cumartesi günü, bir buçuk yıl önce Bakanlar Kurulu tarafından poligonlarına sınır olan ve atışlar için emniyet alanı olan bir arazinin bir spor kulübüne verilmesi nedeniyle eylem düzenleyeceğini açıkladı. Birliği yaptığı açıklama şöyle;
“AVCILIK ATICILIK CAMİASINA DUYURUMUZDUR !
Değerli arkadaşlar 35 yıldır Avcılık ve Atıcılık camiasına
En üst seviyede hizmet veren özellikle de Atıcılık sporunun
Olimpik Branşlarında bir çok milli sporcunun yetişmesine
Ve başarılarına Katkı sağlayan ve her yıl bir çok önemli atış
Organizasyonlarına Ev sahipliği yapan ülkemizin en güzel
ve en donanımlı Poligonu durumundaki Girne Raif R.Denktaş
Atış Poligonumuz önce kapatılıp ardından birilerine peşkeş
çekilme tehlikesi ile karşı karşıyadır !
Yaklaşık 1,5 yıl önce Bakanlar Kurulu tarafından üstelik başka
alternatifler mevcutken araştırma zahmeti bile gösterilmeden
poligonumuza sınır olan ve orada yapılan atışlara emniyet
alanı teşkil eden ve geçmişte bizlere verilmek amacı ile
(resmi yazışma evrağı resim olarak eklenmiştir) İskan
Bakanlığından alınıp Spor Bakanlığına Devredilen yaklaşık
9 dönümlük (2 adet bitişik parsel) arazi kişisel tanışıklıklar,
Torpil ve nüfuz kullanılmak suretiyle Doğan Türk Birliği
Futbol kulübüne peşkeş çekilmiştir.
Bizler Doğan Türk Birliği Kulübüne veya ülkemizdeki her hangi
Bir kulübümüze antraman sahası yapılması için arazi verilmesine
Asla karşı değiliz fakat burada verilen bu araziye poligonumuzun
ISSF kuralları gereği inşa edilen kurgusu ve olimpik Atış düzeneği
(Skeet) nedeniyle canlı ve etkili saçma düşmekte olduğundan
Büyük tehlike arz etmektedir bu yüzden bu iki küçük parselde
her hangi bir faaliyet yürütülmesi ancak bizlerin
Atış faaliyetlerimizin durdurulması ile mümkün olacağından
Bu arazinin başka bir maksatla kullanılması için başkalarına verilmesi
Poligonumuzun kapatılması anlamına gelmektedir. Kulüp yöneticilerimiz
Tarafından ilgili Bakanlar Kurulu kararı sonrasında gerek o dönemin (4 ‘lü koalisyon)
Başbakanı ve Hükümet ortağı olan Başbakan Yardımcısı ile gerek
se de yeniden kurulan hükümetin Başbakanı ve diğer tüm yetkili
mercileri ile görüşmeler yapılmış ve bu görüşmelerin tamamında
haklı bulunmamıza ve alınan kararın yanlışlığında hem fikir
olunmasına rağmen düzeltilmesi hususunda bugüne kadar hiçbir
şey yapılmamış olup bugün 2 camia karşı karşıya getirilmiştir.
Konuyu mahkemeye taşımış olmamıza ve hala
hazırda yargı sürecinin devam etmesine karşın Doğan Türk
Birliği Spor Kulübü Girne Avcılık Atıcılık Kulübümüzün kullanımında
bulunan söz konusu araziye her hangi bir iznimiz olmadan ve/veya
tellerimize kasti hasar vererek girmiş ve kanunsuz bir takım faaliyetler
yapmıştır. Konuya ilişkin polise gerekli şikayet yapılarak araziden
çıkarılmalarına rağmen Doğan Türk Birliğinin zaman zaman araziye
girişlerinin devam ettiği ve yeni faaliyetler yapma peşinde oldukları
gözlenmektedir. Bilinmesini isteriz ki Kulübümüz bu konuda hiçbir
oldu bitti ye asla müsamaha göstermeyecek ve yapılan girişimlere
bu sefer çok daha farklı bir şekilde müdahale edecektir o yüzden iki
camia arasında istenmeyen büyük olaylar yaşanmadan kulüp olarak
ilgili Bakanlıkları bir an önce konuya müdahale edip alınan bu yanlış
karardan dönülmesine ve konuya çözüm bulmaya davet ediyoruz !
Değerli arkadaşlar bu konu atıcılık sporunun bu ülkedeki varlığının ve
İleriye taşınması çabalarımızın altını dinamitleyip avcılık ve atıcılık
Sporuna verdiğimiz 35 yıllık hizmetin bir anda yok olmasına neden
Olacaktır bu yüzden zaman birlik olma zamanı ve birlikte mücadele
Etme Zamanıdır sesimizi daha gür duyurmak için sizleri 31 ekim
cumartesi günü Girne Raif R. Denktaş atış poligonumuzda yapacağımız eyleme destek vermeye çağırıyoruz !”