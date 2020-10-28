TCMB’den 3,2 puanlık revizyon

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, yılın son enflasyon raporunu açıkladı.

Uysal rapor sunumuna enflasyon raporundaki değişiklikleri anlatarak girdi.

Uysal özetle şunları söyledi;

“Nisan ayında dip seviyesini gören küresel iktisadi faaliyet kısmi toparlanma gösteriyor. Ancak küresel faaliyet salgın öncesi dönemin altında seyrediyor. Ekonomiye yönelik belirsizlik devam ediyor.

Emtia fiyatları salgın öncesi seviyeleri aştı.

Genişleyici mali ve parasal duruş gelişmiş ve gelişen ülkelerde devam etti.

Yüksek belirsizlik gelişmekte olan ülkelere fon akımını engelliyor.

Türkiye’nin risk primi dalgalı ve yüksek seyrediyor. Türkiye’de portföy çıkışları 3. çeyrekte arttı, döviz kurunda da oynaklık yükseldi.

3. çeyrekte iktisadi faaliyet ‘V’ tipi belirgin bir toparlama kaydetti. Toparlanma Eylül ve Ekim ayında sürüyor. 2020’de muhtemelen pozitif büyüme göreceğiz.

Altın ithalatı dolarizasyon etkisiyle tarihi yüksek seviyelere ulaştı. Kredi politikalarının normalleşmesiyle ithalat azalacak.

Yılın ikinci yarısındaki istihdam kaybının yarısı telafi edildi. Öncü göstergeler istihdam koşullarının iyileştiğini gösteriyor.

Güçlü kredi ivmesi ve TL’deki değer kaybı ile enflasyon öngörülenden yüksek seyir izledi.Yüksek frekanslı veriler toparlanmanın eylül ve ekim aylarında sürdüğüne işaret ediyor.

2020 yılı sonu gıda enflasyonu tahminini yüzde 13,5’e çektik.

Enflasyonun yıl sonunda yüzde 12,1 olarak gerçekleşeceği, 2021 sonunda yüzde 9,4’e gerileyeceği tahmin edilmektedir.

“KURDA ORTA VADEDE NORMALLEŞME GÖRECEĞİZ”

Merkez Bankası olarak döviz kurunun reel ya da nominal seviyesiyle ilgili bir hedefimiz yok, aşırı volatilite hassasiyetimiz var.

Kur seviyesi zaman zaman ekonomik temellerden uzaklaşma yaşanabilir orta vadede normalleşme göreceğiz, seviye için tahmin ve hedefimiz yok.

Önümüzdeki dönemde, enflasyon gelişmelerini izleyerek politika faizi de olmak üzere elimizdeki tüm araçlarla gerekli adımları atabiliriz.

Politika faizinde değişiklik yapmak her zaman bizim elimizde olan bir imkan, yakın geçmişte kullandık, yine kullanabiliriz.

Rezervlerimiz üzerinde bu dönemde bir baskı oluştu ancak önümüzdeki dönemde yapılan parasal sıkılaştırma ile kredi kanalından gelecek baskının kademeli olarak azalmasını öngörüyoruz.

Arz yönlü etkileri salgın döneminde sık sık gündeme getirdik. Bunların kademeli olarak hafiflemesini bekliyoruz.

Hem fiyat istikrarı hem de finansal istikrar anlamında ne şekilde gerekiyorsa o şekilde adımları atmaya devam edeceğiz.”