EkonomiSürmanşet

TCMB’den 3,2 puanlık revizyon

28 Ekim 2020
TCMB enflasyon





Merkez Bankası yüzde 8,9 seviyesinde olan yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 12,1 seviyesine yükseltti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, döviz kuruna ilişkin olarak da “Kur seviyesi zaman zaman ekonomik temellerden uzaklaşma yaşanabilir orta vadede normalleşme göreceğiz, seviye için tahmin ve hedefimiz yok” dedi.







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28 Ekim 2020

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