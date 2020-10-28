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19 yaşında hapse girdi, içeride 48 kişiyi öldürdü

28 Ekim 2020
Marcos Paulo da Silva





Brezilya’da 19 yaşındayken hırsızlıktan içeri giren Marcos Paulo Da Silva 48 mahkumu öldürdü. İçeride kendi çetesini kuran Silva şu anda 42 yaşında ve 217 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya. Silva, yıllar içerisinde ülkenin birçok hapishanesini gezdi.







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28 Ekim 2020

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