19 yaşında hapse girdi, içeride 48 kişiyi öldürdü

Brezilya'da 19 ya\u015f\u0131ndayken h\u0131rs\u0131zl\u0131ktan i\u00e7eri giren Marcos Paulo Da Silva 48 mahkumu \u00f6ld\u00fcrd\u00fc. \u0130\u00e7eride kendi \u00e7etesini kuran Silva \u015fu anda 42 ya\u015f\u0131nda ve 217 y\u0131l hapis cezas\u0131yla kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya. Silva, y\u0131llar i\u00e7erisinde \u00fclkenin bir\u00e7ok hapishanesini gezdi.\r\n\r\n\r\n\r\nBrezilya'da 42 ya\u015f\u0131ndaki su\u00e7 \u00f6rg\u00fct\u00fc lideri Marcos Paulo da Silva'n\u0131n su\u00e7lar\u0131 \u00fclkenin g\u00fcndeminde.\r\n\r\nHen\u00fcz 19 ya\u015f\u0131ndayken h\u0131rs\u0131zl\u0131ktan i\u00e7eri giren da Silva i\u00e7eride ac\u0131mas\u0131z \u00f6l\u00fcmlerden sorumlu bir su\u00e7 \u00f6rg\u00fct\u00fc liderine d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n\r\nAlt\u0131 ki\u015finin \u00f6l\u00fcm\u00fcnden sorumlu oldu\u011fu gerek\u00e7esiyle yarg\u0131land\u0131\u011f\u0131 s\u0131rada 25 y\u0131la yak\u0131n cezaevi kariyerinde 48 ki\u015fiyi \u00f6ld\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc iddia etti.\r\n\r\nCerol Fininho ad\u0131nda bir \u00f6rg\u00fct kuran Marcos Paulo da Silva, rakip \u00e7etelerin \u00fcyelerini \u00f6ld\u00fcr\u00fcyor.\r\n\r\nYetkililer i\u015fledi\u011fi su\u00e7lar nedeniyle 217 y\u0131ldan fazla ceza alan da Silva'y\u0131 g\u00f6nderecek hapishane bulmakta zorlan\u0131yor. Gitti\u011fi her hapishanede cinayete kar\u0131\u015fan az\u0131l\u0131 su\u00e7lunun 2011 y\u0131l\u0131nda be\u015f ki\u015fiyi birden \u00f6ld\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc belirtiliyor.\r\n\r\nYapt\u0131klar\u0131ndan pi\u015fman olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten da Silva kendini "Lucifer" olarak adland\u0131r\u0131yor. Da Silva'n\u0131n as\u0131l hedefi eskiden \u00fcyesi oldu\u011fu cezaevi \u00e7etesi PCC. Eski \u00f6rg\u00fct\u00fcn\u00fc mazlumlar\u0131 s\u00f6m\u00fcrmekle su\u00e7layan da Silva'n\u0131n i\u015fledi\u011fi cinayetlere devam etmesi bekleniyor.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n