19 yaşında hapse girdi, içeride 48 kişiyi öldürdü

Brezilya’da 42 yaşındaki suç örgütü lideri Marcos Paulo da Silva’nın suçları ülkenin gündeminde.

Henüz 19 yaşındayken hırsızlıktan içeri giren da Silva içeride acımasız ölümlerden sorumlu bir suç örgütü liderine dönüştü.

Altı kişinin ölümünden sorumlu olduğu gerekçesiyle yargılandığı sırada 25 yıla yakın cezaevi kariyerinde 48 kişiyi öldürdüğünü iddia etti.

Cerol Fininho adında bir örgüt kuran Marcos Paulo da Silva, rakip çetelerin üyelerini öldürüyor.

Yetkililer işlediği suçlar nedeniyle 217 yıldan fazla ceza alan da Silva’yı gönderecek hapishane bulmakta zorlanıyor. Gittiği her hapishanede cinayete karışan azılı suçlunun 2011 yılında beş kişiyi birden öldürdüğü belirtiliyor.

Yaptıklarından pişman olmadığını belirten da Silva kendini “Lucifer” olarak adlandırıyor. Da Silva’nın asıl hedefi eskiden üyesi olduğu cezaevi çetesi PCC. Eski örgütünü mazlumları sömürmekle suçlayan da Silva’nın işlediği cinayetlere devam etmesi bekleniyor.