GG-MTG maçını Ali Yöney yorumladı

Süper Lig lideri Mağusa Türk Gücü 4 golle zorlanmadan Lefkoşa’da galip ayrıldı ve şampiyonluk hedefi yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

Takımda ofansif oyuncu sayısı fazlası nedeniyle oyun anlayışı geriden oyun kurma yönünde MTG’nin. İleride de top rakipteyken, pres taktiğiyle rakibi karşısında üstünlük kurma düşüncesindeki MTG, Gençlik Gücü’nü ee bu şekilde farklı mağlup etti.

Takımda iki oyuncunun kas sakatlanması ile zorunlu oyuncu değişikliği yaşandı. Arif yoktu. Sağ tarafta takım onu aramış göründü. Şenol başarılı oyununu takımı adına attığı 2 golle göstermiş oldu. Yeni transferi Mustafa Yaşınses de sakatlanıp oyundan çıkana kadar başarılıydı. Atılan iki golde büyük katkısı olmuştur. Teknik adam Ali Oraloğlu transferine onay vermesi hakkında doğru karar verdi.

Savunma ve kaleci Ufuk görevlerini başarıyla yaptılar diyorum ama GG’nin yakaladığı boşluklar ve gol pozisyonlarına da dikkat çekmek isterim. Savunmanın hatasında kalesi Ufuk gole izin vermedi.

MTG, takım halinde kazanmayı hak etti ve en yakın rakipleri Cihangir’in mağlup oluşuyla sahadan mutlu ayrıldılar.

Ev sahibi G.Gücü mücadelesi güçlü rakibi Mtg karşısında yetmedi. Sahada futbolcular oyunu çirkinleştirmeden futbol oynamayı düşündüler ama güçleri yetmedi.

Geriye kalan maçlarda daha iyi futbol mücadelesi vermeleri gerekmektedir. Kenar yönetimi oyuna fazla müdahil olmadı. Mağlubiyete çok üzülmediklerini gözlemledim. Belki MTG rakibi değildi diye böyle oldu ama yakaladıkları pozisyonları değerlendirmeyi becerseler bunları konuşuyor veya yazıyor olmayabilirdik.

Maçın orta hakemi Utku Hamamcıoğlu vermiş olduğu kararı kenar yönetimlere sözlü diyaloğa girişi bana göre yanlıştı. G.Gücü teknik adamı Hasan Burgaç hocam penaltı pozisyonu top elle çarpmasıyla itiraz dile getirdi.

MTG şampiyonluğun en büyük adayıdır şüphesiz ama özellikle bu sezon “Melekler takımız” için şampiyon olmaları şarttır. Depremde hayatlarını kaybeden Melekler takımımıza Allah rahmet eylesin. Ailelerine sabir diliyorum bir kez daha.