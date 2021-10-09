Dünya

Georgia’da uçak kazası: 4 kişi öldü

9 Ekim 2021
abd uçak kazası





ABD’nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta’da meydana gelen küçük uçak kazasında 4 kişi öldü.

ABD Federal Havacılık İdaresi, Atlanta’nın kuzeydoğusundaki Dekalb-Peachtree Havalimanı’ndan kalkan bir uçağın, kalkıştan hemen sonra düştüğünü açıkladı.

Uçakta bulunan 4 kişi hayatını kaybetti.



Uçağın neden düştüğüne ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.





Etiketler
9 Ekim 2021


Başa dön tuşu