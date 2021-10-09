Georgia’da uçak kazası: 4 kişi öldü

ABD\u2019nin Georgia eyaletine ba\u011fl\u0131 Atlanta\u2019da meydana gelen k\u00fc\u00e7\u00fck u\u00e7ak kazas\u0131nda 4 ki\u015fi \u00f6ld\u00fc.\r\n\r\n\r\n\r\nABD\u00a0Federal Havac\u0131l\u0131k \u0130daresi, Atlanta\u2019n\u0131n kuzeydo\u011fusundaki Dekalb-Peachtree Havaliman\u0131\u2019ndan kalkan bir u\u00e7a\u011f\u0131n, kalk\u0131\u015ftan hemen sonra d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\nU\u00e7akta bulunan 4 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n\r\nU\u00e7a\u011f\u0131n neden d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcne ili\u015fkin hen\u00fcz bir a\u00e7\u0131klama yap\u0131lmad\u0131 ve kazayla ilgili soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131.\r\n\r\n\r\n