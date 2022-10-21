Özellikle gençlerin sabırsızlıkla beklediği Gönyeli Gençlik Festivali, dün akşam muhteşem bir açılışla hem Gönyelileri hem de ülkenin dört bir yanında festivale gelen vatandaşları ağırladı.

Gönyeli Belediyesi’nin geleneksel olarak gerçekleştirdiği Gençlik Festivali bu yıl 3 gün sürecek.

Dün kapılarını vatandaşlara açan Gençlik Festivali’nde ülkemizin önemli sanatçıları sahne aldı. Binlerce vatandaş, hep bir ağızdan şarkılar söylerken onlarca stantta hem yeme-içme hem de alışveriş fırsatı buldu.

“Üreten Gençler” stantları da bu yıl Gönyeli Gençlik Festivali’nde yerini aldı. Vatandaşlar tarafından ilk günde oldukça ilgi gören stantlarda alışverişler yapıldı.

Gönyeli Sosyal Aktiviteler Merkezi’ndeki yetenekler de yeniden halkla buluşarak şarkılarını seslendirdiler.

Gençler Osman Tuğsal ve Evan ile coştu

Gönyeli Belediyesi Gençlik Festivali’nde ilk gün ülkemizin sanatçıları sahnedeydi. Gönyeli Belediye Bulvarı’nda saat 16.00’da başlayan festivalde 18:00’de Üreten Gençler Konserler – Gönyeli SAM ve Gönyeli Sanatçıları sahne performansları yerini aldı.

Saat 19:00’da ise DJ Coşkuner canlı yayın ile festival alanındakilere keyifli anlar yaşattı.

Saat 21:00’de ise gençlerin sevgilisi Osman Tuğsal sahne alarak yüzlerce gençle birlikte şarkılarını söyledi. Saat 22:00’de ise gecenin kapanış konserinde Ahmet Evan gençlerle birlikte coştu.

Gençlerin sevgilisi Ece Seçkin bu akşam festivalde olacak

Gönyeli Gençlik Festivali’nin ikinci günü olan bugün ise Türkiye’nin ünlü sanatçılarından son dönemde gençlerin sevgilisi halini alan sanatçı Ece Seçkin şarkılarını gençlerle birlikte Gönyeli’de söyleyecek. Konser öncesinde yine DJ Canlı Yayını olacak.

Saat 20:30’da ise ülkemizin sevilen sanatçılarından Fikri Karayel sahne alacak. Ece Seçkin ise 21.30’da sahnede olacak.

21 Ekim 2022 Cuma

Saat 17:00 Canlı Yayın Sunucu BORA ÇELİK

Saat 19:00 Yolların trafiğe kapatılması

Saat 20:30 KONSER FİKRİ KARAYEL

Saat 21:30 KONSER ECE SEÇKİN

Saat 22:00 – 23:45 DJ performans

22 Ekim 2022 Cumartesi

Saat 13:00-17:00 10 yaş ve altı çocukları için Bisiklet Eğlence ve Beceri Parkuru

Saat 14:00 – 19:00 Radyo Juke canlı yayın sunucu Eda Kandulu / DJ performans

Saat: 17:00 Erbulut jimlastik gösterisi

Saat 18:00 yolların trafiğe kapatılması

Saat: 18:00 Freestyle Slalom Paten Show – AKAN ZEKİ

Saat 18:20 Powerfit Kangoo jumps gösterisi

Saat 18:30 Seyyah Dance Project Gösterisi

Saat 19:30 EGOİN

Saat 20:30 ONEBLOOD

Saat 21:30 EYPİO

Saat 23:00 – 23:45 DJ performans