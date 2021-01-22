Gelir ve Vergi Dairesi’nde ehliyet bölümünde çalışan bir personelin Covid-19 testinin pozitif çıkması ve dairede örgütlü sendikaların temaslı personelin çalıştırılmaya zorlandığı gerekçesiyle dairede grev yapmasının ardından Gelir ve Vergi Dairesi’nden açıklama geldi. Daire’den yapılan açıklamada personelin Sağlık Bakanlığı’na temaslı olduğunu belirtmemesi üzerine çalışanın işe geri döndüğünü, bunun üzerine çalışanın önlem amaçlı bir hafta izne gönderildiği belirtildi.

“Test sonucunu beklemeden işe geri döndü”

Daireden yapılan açıklamada bahse konu kişi Sağlık Bakanlığı tarafından temaslı olduğu gerekçesi ile çağrıldı. Çalışanın Sağlık Bakanlığından geldikten sonra da Bakanlığın kendisine maskesini takıp işine devam etmesini söylediğini amirlerine iletti. Yine de orada çalışanların huzurunun sağlanması için bir hafta amiri tarafından izne gönderildiği belirtildi. Açıklamada personelin test sonucunu beklemeden izinden dönüp çalışmaya başladığı belirtildi.

“Temaslı olduğunu sakladığı için karantinaya alınmadı”

Açıklamada personelin temaslı olduğu halde bunu Daire yöneticilerinden ve Sağlık Bakanlığı’ndan saklaması üzerine karantinaya alınmadığı belirtilirken, daire yönetiminin de personeli 1 haftanın ardından işe çağırdığını, temaslı olduğu halde zorla çalıştırıldığı iddialarının doğru olmadığı belirtildi.