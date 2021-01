23 yaşındaki Emrullah Baran hayatını kaybetti

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 18.30 sıralarında, Girne’de Mete Adanır Caddesi üzerinde, Ayhan KOL (E-40), yönetimindeki RZ 793 plakalı aracı ile Karacoğlanoğlu istikametinden Girne istikametine doğru seyrettiği sırada sulu çember yakınlarına geldigi zaman o esnada yolun güney kısmından kuzey kısmına yaya olarak geçmeye çalışan Emrullah BARAN (E-23)’e çarpmıştır. Kaza sonucu yaya Emrullah BARAN olay yerinde yaşamını yitirmiştir. Araç sürücüsü tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Trafikte bu yıl 3 can kaybettik

2021 yılının henüz birinci ayını tamamlamadan trafiğe iki can verdik. Trafikte bu yıl yaşanan ilk can kaybı 14 Ocak tarihinde yaya olarak yolu geçmeye çalıştığı sırada motosiklet çarpması sonucu hayatını kaybeden Turan Kaynar olmuştu. Covid19 nedeniyle yaklaşık 2 ay kapalı kaldığımız geçtiğimiz yıl ise trafikte 26 can kaybı yaşandı.