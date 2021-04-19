Gelecek becerileri ve geleceği yakalamada ne durumdayız!

Geleceğin toplumuna ve daha genel olarak dünyasına, çocuklarımızı şimdiki geleneksel eğitim sistemi ve dersleri ile hazırlayamayız. Çünkü bu eğitim sistemi öğrencilere ‘işçi’ nitelikleri kazandırmak için 1940’lı yıllarda ortaya çıkmıştı. Sosyal bilgiler, matematik, fizik, kimya derslerindeki sade ve kuru bilişsel bilgileri öğretmenin geleceğin dünyasında yaşayacak ve çalışacak olan şimdiki öğrencilere avantaj veya başarı sağlamaz.

Geleceğin meslekleri konusunda pek çok bilimsel araştırma yapılmıştır ve yapılmaya devam etmektedir. Bir tanesi de Pearson tarafından yapılan bilimsel çalışmadır*. İlgilenenler Nesta ve Oxford Martin School’un bilimsel araştırmasını detaylı şekilde aşağıda verilen linkten inceleyebilirler.

Araştırmanın sonuçları buraları için de yol gösterici olabilir. Geleneksel eğitimden çağdaş bir eğitim sistemine doğru reform yapmanın kaçınılmaz olduğu KKTC olgusunda yaşanan her türlü sosyal, ekonomik, siyasi ve teknolojik olguda kendisini hissettirmektedir. Bu nedenle geleceğin toplumunu oluşturup kendi kendine yeterli, her anlamda başı dik, kalkınmış bir ülke ve toplum için eğitim sisteminden başlamak şart.

Pearson araştırması ABD ve Birleşik Krallık’ta (BK) iş yaşamını ve işlerin niteliğini etkileyen temel eğilimleri belirlediler. Araştırmada, temel olarak değişimi sağlayan değişkenleri yedi kategoride topladılar: Teknolojideki değişimler, küreselleşme, demografik değişimler, sürdürülebilir çevre, kentleşme, artan eşitsizlik ve siyasi belirsizlikler

Çalışmada hükümetler tarafından izlenen Birleşik Krallık’ta 90 ve ABD’de 97 meslek grubu (minör-level) sınıflandırması olduğu aktarıldı. Araştırmacılar 2030’da artan taleple karşılaşacak olan mesleklerden her birinin olasılığını değerlendirdiler ve 2030 yılında ABD ve BK’da artan talep yaşama olasılığı en yüksek on mesleği belirlediler.

Birleşik Krallık’ta talep artışı yaşayacak olan 10 meslek sırası ile; (1) Yiyecek ve Servis Ticareti, (2) Öğretim ve Eğitim Uzmanları, (3) Spor ve Fitnesle ilişkili Meslekler, (4) Doğa Bilimleri ve Sosyal Bilimler Uzmanları, (4) Konaklama ve Eğlence hizmet yöneticiliği ve sahipliği, (5) Sağlık ve Sosyal Hizmetler Yöneticiliği, (6) Sanat, Edebiyat ve Medya Meslekleri, (7) Kamu Hizmetleri, (8) Profesyoneller, (9) Diğer Temel Hizmet Meslekleri ve (10) Terapi Uzmanları olarak belirlenmiştir.

ABD’de ise talep artışı beklenen 10 meslek sırası ile şu şekilde aktarıldı: (1) Okulöncesi, İlkokul, Ortaokul ve Özel Eğitim Öğretmenleri, (2) Hayvan Bakımı ve Hizmeti Görevlileri, (3) Avukat, Yargıç ve İlgili Çalışanlar, (4) Lise Öğretmenleri, (5) Mühendislik, (6) Kişisel Görünüm Çalışanları, (7) Sosyal Bilimciler ve İlgili Çalışanlar, (8) Danışmanlar, Sosyal Hizmet Uzmanları ve Diğer Toplum ve Sosyal Hizmet Uzmanları, (9) Kütüphaneciler, Küratörler ve Arşivciler, (10) Eğlence ve Performans Sanatçıları, Spor ve sporla İlgili Çalışanlar.

Çalışmanın sonuçları 21. yüzyıl becerilerinin doğruluğunu bir kez daha onaylıyor. Araştırmada yükselen mesleklerle ilişkili ilk on beceri, yetenek ve bilgi alanı 21. Yüzyıl becerilerinin hemen hemen aynılarıdır.

Birleşik Krallık’ta en çok talep görecek olan ilk 10 beceri sırasıyla: Yargıda Bulunma ve Karar Verme, Fikir Akıcılığı, Aktif öğrenme, Öğrenme stratejileri, Orijinallik, Sistem Değerlendirmesi, Tümdengelimsel akıl yürütme, Kompleks Problem Çözme, Sistem Analizi ve Performans İzleme becerileridir.

ABD en çok talep görecek olan ilk 10 beceri ise sırasıyla: Öğrenme stratejileri, Psikoloji, Öğretim, Sosyal Algı, Sosyoloji ve Antropoloji, Eğitim ve öğretim, Koordinasyon, Orjinallik, Fikir Akıcılığı ve Aktif öğrenme becerileridir .

Peki buraların geleneksel eğitimi öğrencilere yukarıdaki becerileri kazandırıp geleceğin mesleklerinde ihtiyaç duyulacak niteliklerle donanık insanları yetiştirmeye hazır mı? Bu sorunun yanıtı kesinlikle hayırdır.

Ülkeyi daha refah ve kalkınmış çağdaş bir toplum yapmanın tek yolu eğitim sistemini yeniden kurgulamaktır. Eğitim programlarından başlayarak tüm öğretim programlarının öğrencilere kazandırması gereken beceri, yetenek ve bilgi alanları arasına bu çalışmanın sonuçlarını da katmak en yerinde karar olur. Yoksa KKTC çağdaş toplumları bir kez daha elli hatta yüz yıl geriden takip etmeye mahkum olarak kalır.

*https://futureskills.pearson.com/research/assets/pdfs/media-pack.pdf