Amcaoğlu: Çocuklarımızın geleceği için elimizden geleni yapıyoruz

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, salgın tedbirleri, mali tedbirler ve eğitimde yapılması gerekenlerle ilgili birlikte hareket etme zamanı olduğunu vurguladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, içinde bulunduğumuz dönemin, salgın tedbirleri, mali tedbirler ve elbette eğitimde yapılması gerekenlerle ilgili birlikte hareket etme zamanı olduğunu söyledi.

Bakan Amcaoğlu, basın bürosu aracılığı ile yaptığı açıklamada, “Zaman, sudan sebeplerle, sırf muhalefet olsun ya da işte sendikacılık böyle yapılır iddiasıyla gereksiz açıklamalar yapma zamanı değildir” dedi.

“Tüm kararlarımız, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararlarıdır” Bakan Amcaoğlu’nun yazılı açıklaması şöyle:

“Daha önce de söylediğimi iyi hatırlıyorum, bazı sendikacılarımızın amacı kesinlikle üzüm yemek değil, bağcıyı dövmektir. Bu anlayışı kabul etmekte zorlanıyorum.”

“Aşı olmadığını gayet iyi bildikleri halde, hala eğitim emekçilerinin aşılanması ile ilgili somut bir adım atmadığımızdan söz edebiliyorlar. Kendileriyle birlikte oturuyoruz, salgın tedbirleri doğrultusunda birlikte yeni bir akademik takvim yapıyoruz. Her türlü tedbiri alıp, koşullar uygun olduğu takdirde, en yetkili makam olan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararına bağlı olarak ulusal ve uluslararası sınavların yüz yüze yapılacağı kararını veriyoruz. Bunun üzerine hiç çekinmeksizin, bizleri ısrarla suçlamayı sürdürüyorlar. Bizim tüm kararlarımız, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararlarıdır.”

“Sırf muhalefet olsun diye açıklama yapılıyor” “Zaman, salgın tedbirleri, mali tedbirler ve elbette eğitimde yapılması gerekenlerle ilgili birlikte hareket etme zamanıdır. Zaman, sudan sebeplerle, sırf muhalefet olsun ya da işte sendikacılık böyle yapılır iddiasıyla gereksiz açıklamalar yapma zamanı değildir.”

“Tüm kamuoyuna belirtmekte fayda görüyorum, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, yönetici ve çalışanları olarak, çocuklarımızın geleceğinin en küçük bir sıkıntı dahi yaşamaması için elimizden geleni yapmaktayız. Vaka sayısının çok daha düşük olduğu dönemde, yüz yüze eğitim önerimize şiddetle karşı çıkan sendikalar, şimdi daha yüksek vaka sayısı varken, bizim geçmişteki önerilerimize adeta el koymuş gibi görünmektedir ve ‘elimizi taşın altına koymaya hazırız’ gibi açıklamalar yapabilmektedir. Bu açıklamalarda bakanlık olarak tutarlı ve yapıcı bir tavır görmemekteyiz.” “Tabletsiz, internetsiz çocuk kalmasın diye sabahlara kadar çalışıyoruz”

“Evimize hiç gitmedik, zaman oldu sabahlara kadar çalıştık, tabletsiz, internetsiz çocuk kalmasın diye büyük çabalar harcadık. Bu konuda kesinlikle çok başarılı olduğumuz da ortadadır.”