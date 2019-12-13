Geçitkale’de kritik adım

Havadis’in gündeme taşıdığı “Geçitkale İHA ve SİHA üssü oluyor” haberi yürürlüğe girdi, Başbakan Ersin Tatar Havadis’e açıkladı:

HAVADİS’E AÇIKLADI: Başbakan Ersin Tatar, Geçitkale Havaalanının İHA ve SİHA merkezi olacağını Havadis’e açıkladı. Tatar Akdeniz’deki gelişmelere dikkat çekti ve “bu milli bir konudur, her türlü şahsi beklentilerin ötesindedir” dedi

PAZARTESİ: Başbakan Tatar Türkiye Cumhuriyeti ile konuyu görüştüklerini ve Geçitkale Havaalanının Pazartesi günü Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına devredilmesi kararı aldıklarını kaydetti. Tatar bu kararı “zorunluluk ilkesi” nedeniyle aldıklarını söyledi

ASKERİ ALTYAPI: Geçitkale Havaalanı 1982 yılında NATO standartlarında askeri havaalanı olarak inşa edilmişti. Savaş uçaklarını sığacak şekilde betonarme büyük hangarların da bulunduğu havaalanı kargo taşımacılığı için Asil Nadir’e verilmişti. Asil Nadir tek kuruşluk yatırım yapmadan havaalanının sivil uçuşlara açılmasını talep ediyordu

Başbakanlık’tan açıklama

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti olarak , Doğu Akdeniz bölgesinde yaşanan son gelişmeler ışığında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin meşru hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığının talebi üzerine Geçitkale Havalimanının insansız hava araçları ile yürütülecek faaliyetler için kullanılmasına izin verilmiştir.

Anılan havaalanına dair yürürlükte bulunan sözleşmenin ilgili maddeleri uyarınca, alınan bu karar hakkında sözleşmenin diğer tarafı bilgilendirilmiştir

İHA – İnsansız Hava Aracı nedir?

İHA’lar modern savaşların en önemli aktörleri olarak her geçen daha çok önem kazanıyor. Drone ya da İHA yani insansız hava aracı uzaktan kumanda edilen bir tür uçaktır. Uzaktan kumanda edilenler veya öntanımlı bir uçuş planı ile otomatik uçuş gerçekleştirenler olmak üzere İHA’lar işleyiş olarak ikiye ayrılmaktadır.

Kullanım amacı olark ad İHA’lar keşif veya saldırı görevlerinde kullanılabililer. Militanlara karşı başarılı saldırı gerçekleştiren İHA’ların sivil ölümlere de yol açmaktadır. ABD’de İnsansız Hava Aracı kullanımının miktarı tartışmalara yol açmaktadır.

Son dönemlerde İHA’lar yangın söndürme amaçlı olarak da kullanılmaktadır. Bu araçlar genellikle normal savaş uçakları için zor, kirli ve tehlikeli görevlerde kullanılır.

Günümüzde çok farklı şekil, ebat, konfikrasyon ve karakterde araçlar üretilmektedir. Tarihsel olarak bakıldığında basitçe İHA’lar birer “drone”dur. Ancak bağımsız kumanda sistemleri çok geliştirilmiştir. Bu maddenin amacı İHA’lar ile güdümlü füzelerin farklarını ortaya çıkartmaktır. Öncelikle İHA’lar tekrar kullanılabilir. Mürettebatsız olarak kontrol edilerek durmadan belli bir irtifada uçabilir. Ayrıca bu araçlar jet motoru veya iki zamanlı motor yardımıyla uçar. Bunun yanında seyir füzeleri her ne kadar insansız ve uzaktan kumanda ile yönetiliyor olsalar bile İHA olarak sınıflandırılmazlar.

İHA kısaltması bazı durumlarda İHAS (insansız hava araçları sistemleri) olarak genişletilmiştir. Amerikan Federal Havacılık Dairesi ise insansız uçuş sistemleri (İUS) adıyla genel bir sınıf belirlemiştir. Aslında bu sınıf ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri tarafından sadece uçakları değil onunla beraber yer sistemleri ve diğer elementlerede yansıtması amacıyla kullanmıştır.