Kıbrıs

Geçitkale Belediyesi’ne 9 dönümlük arazi tahsis edildi

21 Şubat 2019
GEÇİTKALE BELEDİYESİ

Geçitkale’de 9 dönümlük zeytinlik arazinin bakım çalışmalarını yapması ve Cittaslow çalışmalarına yardımcı olması amacıyla Geçitkale Belediyesi’ne tahsis edildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, arazinin Geçitkale Belediyesine tahsis edildiğine dair belge bugün Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ile Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş tarafından Geçikale Belediye binasında imzalandı.

Protokolle, belediye sınırları içinde bulunan zeytinlik arazinin bakım ve üretim işlerinin yapılması, çevreye zarar vermeden kaliteli ürün elde edilen uygulamalar ve kaliteli yaşamı teşvik eden uluslararası bir ağ olan Cittaslow’a üyelik çalışmalarına katkı koyması amaçlanıyor.

Öteki taraftan Geçitkale Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş,  Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Şahali ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ile bölgede yaşanan sıkıntıları görüştü.Hasan Öztaş, yaptığı açıklamada iki bakanın gösterdiği ilgiden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

 

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