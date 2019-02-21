Oscar 2019 hediye paketinin detayları belli oldu

91. Oscar Ödülleri’ne aday isimler için lüks tatil, pahalı kozmetik ürünleri, spa ile fitness aletleri gibi hediyeleri içeren 100 bin dolarlık çantalar hazırlandı. İşte hediye paketinin içindekiler…

24 Şubat’ta 91’incisi düzenlenecek olan Oscar adaylarına 100 bin dolar değerinde hediye paketi hazırlandı. Oscar Ödülü adaylarına geleneksel olarak hazırlanan hediye paketlerinin değeri 100 bin dolar…

Aslında bu hediye paketleri, ödül kazanamayan oyuncular için bir ‘teselli’ niteliği taşıyor. Adaylıktan eli boş dönenler için hazırlanan paketlerde seyahat fırsatlarından masaj ve spa uygulamalarına, medikal estetiklerden kozmetik ürünlere, yıllık sosyal kulüp üyeliklerinden kişisel gelişim seanslarına kadar pek çok alanda incelikle düşünülmüş hediyeler bulunuyor.

Amazon, Galapagos, İzlanda ya da Panama seçenekleri bulunan 20 bin dolarlık yat turu.



Los Angeles’ta uyuşturuçu kullanımının serbest olduğu kulüpten VIP yıllık üyelik.



Dünyanın en ünlü fobi uzmanı Kalliope Barlis ile fobi ile başa çıkma seansları.

Ünlülerin spor hocası olarak bilinen Alexis Seletzky ile 10 saatlik seans.



Lüks Golden Door Hoteli’nde bir haftalık SPA konaklaması.



Lüks çikolatalar.

Organik saç bakım ürünleri

Le Céline marka 15 takma kirpikten oluşan set.



PETA’dan kameralı kalem.



Reian Williams’ın tablosu.



ZuZu Kim tasarımı pırlanta işlemeli papyon.