Gece kulüplerini istiyor muyuz?

Eskiden gece kulüpleri şehir içindeydi.

Yüksek apartmanların bodrum katları gece kulübü olarak kullanılır, üst katlarındaki dairelerde de “iş” tutulurdu.

Özellikle Lefkoşa’da bu çok büyük bir sorundu.

Gece kulüplerinde içip içip “coşanlar” mahalle aralarındaki ailelere büyük rahatsızlık verirlerdi

Bu yüzden sık sık kavgalar çıkardı.

O zaman “gece kulüpleri kapatılsın” değil, “gece kulüpleri şehir dışına çıkarılsındı” talep.

Zamanın hükümeti şehir dışında, tümünün de bir bölgede olacağı bir yer bulmuştu.

“Nataşa köy kuruluyor” diye tefe koyup çalmıştık dönemin İçişleri Bakanı’nı.

Sonra malum büyük çoğunluğu Güzelyurt yoluna sıra sıra dizildiler.

Rengarenk ışıklarıyla arzı endam eylediler.

Görüp de soran yabancılara ne diyeceğimizi bilemeden, hem utandığımız ama hem de üstünden para kazandığımız bir sektöre dönüştüler.

***

Yenisi yapıldı mı bilmiyorum-görmedim ama uzun yıllar önce “KKTC’de aile yapısı” konulu bir ankette çıkan rakamlar dehşete düşürmüştü beni.

On sekiz yaş üstü erkeklerin yüzde yirmi beşi düzenli olarak gece kulüplerine gidiyordu.

Ankete katılan erkekler bunu söylemekten çekinmiyorlardı ve elbette gece kulüplerinin kapatılmasına da şiddetle karşıydılar.

Dönem gece kulüplerinin peşi sıra törenlerle açıldığı ve hatta bir tanesinin açılış kurdelesini sahibinin 10 yaşındaki oğlunun kestiği dönemdi.

Gece kulüpleriyle ilgili yeni bir anket var mıdır bilmiyorum.

Fakat bilinen ve ayan beyan ortada olan bir şey vardır ki artan nüfusla birlikte gece kulübü müdavimlerinin sayısı da artıyor.

Bu çerçevede şüphesiz ki aile içi sorunlar da artıyor.

Meselenin bu yönüyle ilgilenen kalmadı.

Niye kalmadı?

Bilmiyorum.

***

Gece kulüpleri, orada çalışan kadınların başına bir iş geldiğinde gündem olur.

Kadınların köle gibi çalıştırıldıkları falan söylenir.

Mesele kadınların çalışma koşullarına indirgenir.

Mesele sadece bu olsa aslında çözümü çok kolaydır.

Koskoca devlet isterse 400 kadının çalışma koşullarını hergün ama hergün denetleyebilir.

Kurallara uymayanlara ağır cezalar verebilir.

Böylece köle gibi seks işçisi çalıştırmanın utancından da kurtulmuş olur.

Bence karar verilmesi gereken genelev gibi kullanılan gece kulüplerinin varlığıdır.

Yanıt verilmesi gereken soru da çok basittir;

Gece kulüplerini istiyor muyuz, istemiyor muyuz?

Bu soruya yanıt verelim, sonrası elbet de yeniden düzenlenir.