Gebelikte Karında Oluşan Çatlaklar ve Önleme Yolları

Sevgili okurlarım sizlere bu hafta herkesin hayatında ciddi anlamda yer tutan sorun ‘çatlaklardan’sözedeceğim.bugüne kadar müşterilerime tüm deneyimlerimde veya kişi evinde bile yaptığı uygulamalarda bu kadar iyi sonuç alamamıştık.yaklaşık iki yıldan belli üzerinde durduğum 3 lü krem karışımını çok sevdiğim bir Dr arkadaşım önermişti bana. Doğumundan sonra oluşan çatlaklarına binbir şey denemiş memnun kalmamış en son kendi ilacını kendi keşfetmiş.ve bence çok başarılı bir sonuç oldu.iyki keşfetmişsin arkadaşım ve bizde bunu tüm çatlak sorunu olan müşterilerimize uygulayıp iyi sonuçlar alıyoruz ve bunu tüm çatlak sorunu olan kişilerle paylaşıyorum ki bunu evinizde uygulayıp sonucunu görebilmeniz için.iyi okurlar iyi haftalar diliyorum.

Anne karnındaki bebek 12. haftadan itibaren pelvis kemikleri arasından çıkarak karında yukarı doğru büyümeye başlar. Ancak elle rahimin hissedildiği dönemler yaklaşık 5. aylar civarındadır. Aynı şekilde bebek hareketleri de bu haftalarda hissedilir.

Karına doğru büyüyen rahim 6. aylar civarında göbek hizasına kadar çıkar. Bu dönemden sonra cilt altı bağ dokusu gerilmeye başlar ve bir süre sonra da yırtılmalar oluşabilir. Çoğul gebeliklerde rahim daha büyük boyutlara ulaşacağı için yırtılma olasılığı daha fazladır. Cilt altındaki bağ dokusunda oluşan bu yırtılmalar dışardan kırmızı renkte çatlamalar olarak görülebilir ve stria olarak adlandırılır.

Çatlamalar direk olarak kadının cilt rengi ve cilt altı yapısıyla ilgilidir. Beyaz tenli bayanlarda çatlak görülme olasılığı daha yüksekken, buğday tenli ve esmer kadınlarda risk daha azdır. Çatlakların önlenmesi için birçok krem geliştirilmiştir ve yaygın olarak kullanılmaktadır. Kullanılan ürünler arasında (badem yağından başlayarak geliştirilmiş en yeni ürünlere kadar) karşılaştırmalı çalışmalar olmadığı için en iyisinin ne olduğuna dair kesin kanıt yoktur.

Kremlerin kullanımına 5. ay civarında başlanabilir ve cilt nemlendirilerek kuruluk giderilebilir. Ayrıca bu dönemde karın eksersizleri yapılması hem kaslarda hem de ciltte esnekliğin artmasına neden olabileceği için çatlak riskini azaltmaktadır.

Diğer önemli bir konu da gebelikte alınan kilolardır. Ortalama olarak gebelikte 10-12 kilo alınmaktadır. Bunun üzerinde alınan kilolar gerilmeyi ve cilt altında yağın artmasına neden olacağı için çatlak olasılığını da artıracaktır. Ancak en önemli çatlak oluşmasında en önemli noktanın kadının genetik özellikleri olduğu unutulmamalıdır. Bazen maalesef ne yapılırsa yapılsın çatlamalara engel olunamamaktadır.Karın çatlaklarından kurtulmak için çok etkili yöntem ve bazı müşterilerim ile uygulayıp süreci takip ederek şahit olduğum; bu güne kadar en iyi sonuç aldığımız ürünler.

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Madecassol

• Hametan

• Acnelyse

İsimli bu 3 kremi tüm eczanelerde bulabilirsiniz fiyatlarıda çok uygun.Bu üç kremi aldıktan sonra her gün 1 ya da 2 defa üçünden de nohut tanesinden daha az miktarda karın çatlaklarınızın olduğu bölgelere sıkıyorsunuz ve masaj yapıyorsunuz. İşte bu kadar günde sadece sabah-öğlen veya sabah-akşam ya da sadece sabah bu üç kremden azar azar, çok az miktarlarda karın çatlaklarınızın olduğu yerlere ya da cilt çatlaklarınızın olduğu bütün bölgelere sürüyorsunuz ve ovarak kremleri yediriyorsunuz.Kilo alıp vermekten kaynaklanan karın çatlaklarınız veya diğer bölgelerinizde çatlaklarınız varsa ortalama 5-6 ayda tamamen ucup gidiyor. Ama hamilelik, gebelik sonrası oluşan karın çatlaklarının yok olması 1 yılı buluyor. Biraz sabırlı olmanız gerekiyor. Ama inanın sabrettiğinize değiyor.

Bunun yanında uyarmadan edemeyeceğim, sakın çatlaklarınızdan daha hızlı kurtulmaya kalkıp günde 4-5 defa sürmeye kalkmayın. Zira özellikle ACNELYSE isimli kremin müthiş derecede bir deri soyucu özelliği var ve günde belirttiğim 2 defadan fazla sürerseniz deriniz kıpkırmızı soyuluyor ve müthiş acıyor. O yüzden sabırsızlık etmeyin. Günde sadece 1 veya 2 defa üç kremden de eşit oranda çok az miktarda sıkın ve masaj yaparak çatlakların olduğu bölgeye yedirin. Zaten üç kremde çok az sıksanız bile çok yoğun dağıldığı için, hem fazla fazla sıkmanıza gerek kalmıyor hem de çabuk bitmiyor.

Benim tecrübelerime göre acnelyse kremi ölü deriyi soyuyor, hametan zaten üzerinde de yazdığı gibi cilt yanıkları ve cilt tahrişlerinde kullanılan bir krem doğal olarak oda ölü deri hücresini atıp cildi onarıyor, madecassol ise müthiş güzel kokan ve bence nemlendirici etki yapan harika bir krem. Bu üçü birleşince çatlakların olduğu bölgede sanırım çatlağın olduğu deriyi soyup atıyor ve nemlendirerek alttan pürüzsüz, çatlaksız bir deri çıkarıyor ortaya.

Son olarak uyarımı tekrarlamak istiyorum acnelyse kremini asla tek basına kullanmayın ve miktarını sakın artırmayın hatta mümkünse diğer iki kremden biraz daha az miktarda sıkın. Zira müthiş bir deri soyucu. Haddinden fazla kullanırsanız, ölü deriyle birlikte canlı deriyi de soymaya başlıyor ve doğal olarak canınız acıyor.

Günde 1, en fazla 2 defa bir sabahları bir aksamlar üç kremden çok miktarda cilt çatlaklarının olduğu bölgeye sıkıyorsunuz ve masaj yaparak yediriyorsunuz. Ortalama 6 ay ile 1 yıl içinde karın çatlaklarınıza, gebelik sonrası, hamilelik sonrası karın çatlaklarına, kilo alıp vermekten kaynaklanan karın ve vücut çatlaklarına elveda diyorsunuz.

Doğumdan sonra çatlakların rengi değişerek kırmızıdan gümüş rengine dönüşür. İlk 6 ay içersinde çoğu gerileyerek ince bir çizgi haline dönüşebilir. Çatlakların giderilmesi için kullanılan kremler de mevcuttur ancak oluştuktan sonra tedavi etmek yerine oluşmadan önlemeye çalışmak daha etkili olmaktadır. Lohusalık döneminde dengeli beslenme ve eksersiz yapılması iyileşmeyi hızlandıracaktır. Bu dönemde en çok gözlediğimiz sorunlardan biri annelerin süt verdiklerini belirterek aldıkları kalori miktarını artırmalarıdır. Önemli olan lohusalık döneminde sıvı alımını dengede tutmaktır. Besin alımının artırılması süt yapımını ya da kalitesini artıran bir faktör değildir. Bayanların bu dönemde aşırı kilo almamaya da dikkat etmeleri gerekir, daha sonra alınan bu kiloları vermek zorlaşmaktadır.