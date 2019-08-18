Dünya

Gazze’den İsrail’e 3 roket atıldı

18 Ağustos 2019

Gazze Şeridi’nden İsrail’e 3 roket atıldığı, bunlardan 2’sinin hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği duyuruldu. İsrail ordusu, Gazze’nin kuzeyindeki tel örgüler bölgesinde silahlı olduğu ileri sürülen 2 kişiye ateş açıldığını bildirdi.

Gazze Şeridi’nden İsrail’e 3 roket atıldığı, bunlardan 2’sinin hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi’nden atılan 3 roketten 2’sinin Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği bilgisi verildi.

Yedioth Ahronoth Gazetesinin haberinde, atılan 3 roket nedeniyle 2 İsraillinin hafif şekilde yaralandığı ifade edildi.

İsrail’deki Kanal 13 Televizyonu ise roketlerden birine ait parçaların Sderot’ta Yahudi yerleşimcilere ait bir eve isabet ettiğini, evde maddi hasar oluştuğunu belirtti.

Gazze’deki Filistinli gruplardan ise henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.
İsrail son 24 saatte ikinci kez Gazze’den roket atıldığını bildirdi.

İSRAİL’DEN GAZZE’YE SALDIRI

İsrail ordusu, Gazze’nin kuzeyindeki tel örgüler bölgesinde silahlı olduğu ileri sürülen 2 kişiye ateş açıldığını duyurdu.

İsrail ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gazze’nin kuzeyindeki sınır bölgesinde bulunan tel örgülere yakın bir noktada silahlı iki şüphelinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şüphelilere savaş helikopterleri ve tanklarla ateş açıldığı kaydedildi. Olayla ilgili daha fazla ayrıntılı bilgi verilmedi.

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