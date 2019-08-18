Arjantin Hazine Bakanı Nicolas Dujovne istifa etti

Arjantin Hazine Bakanı Nicolas Dujovne, Devlet Başkanı Mauricio Macri’ye yazdığı bir mektupla görevinden istifa etti.

Uzun zamandır ekonomik krizle mücadele edilen Arjantin’de Hazine Bakanı Nicolas Dujovne’nin görevinden istifa ettiği belirtildi.

Arjantin basınında çıkan habere göre, 2017 Ocak ayından Hazine Bakanı olarak görev yapan Nicolas Dujovne, Devlet Başkanı Mauricio Macri’ye yazdığı bir mektupla görevini bıraktı.

Dujovne, Macri hükümetinin ekonomi alanında ciddi değişikliklere gerek duyduğunu belirttiği mektupta, “Hem kişisel hem de profesyonel anlamda farklı, modern, dünyayla uyum içinde Arjantin’in inşası için her şeyimi ortaya koydum. Kamu harcamalarının ve bütçe açığının azaltılması gibi birçok başarılarımız oldu. Aynı zamanda, hatalar da yaptık ve yaptığımız hataları kabul edip düzeltme konusunda şüphe etmedik.” ifadelerine yer verdi.

Dujovne, Arjantin’in Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) tarihindeki en büyük borç olan 57 milyar dolarlık stand-by anlaşmasında büyük rol oynamıştı.

YENİ BAKAN BELLİ OLDU

Hazine Bakanlığı görevinden istifa eden Nicolas Dujovne’nin yerine Buenos Aires Eyaleti Ekonomi Bakanı Hernan Lacunza gelecek.

Arjantin resmi haber ajansı TELAM’ın resmi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Arjantin Hazine Bakanı Lacunza olacak.

Lacunza, Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri’nin 2015’ten bu yana yürüttüğü başkanlık döneminde üçüncü hazine bakanı olacak.

Arjantin’de geçen pazar düzenlenen ön seçimlerde Macri’nin liderliğini yaptığı Değişim İçin Bir Arada Koalisyonunun yüzde 32 oy alması ve ekonominin gerilemesi hükümetin kabinede değişikliğe gideceği söylentilerine neden olmuştu.

Lacunza, Macri’nin acil toplantı daveti üzerine tatilini yarıda keserek Buenos Aires’e gelmiş, ardından da Dujovne görevinden istifa etmişti.

HERNAN LACUNZA KİMDİR?

Hernan Lacunza, 2015 yılından beri yürüttüğü Buenos Aires Eyaleti Ekonomi Bakanlığı görevindeki başarılarıyla öne çıkıyor.

Lacunza yönetiminde, Buenos Aires eyaleti, 3 yıl üst üste faiz dışı fazla vermiş, geçen yıl bilanço 11 milyar Arjantin pezosu (1 milyar 120 milyon TL) fazla ile kapanmıştı.

Öte yandan, 2005-2008 yıllarında Arjantin Merkez Bankası Genel Müdürü olarak görev yapan Lacunza, 2013 – 2015 yıllarında da Buenos Aires Şehri Bankası Genel Müdürü olarak çalışmıştı.

ARJANTİN’DEKİ ÖN SEÇİMLER

Ülkede, devlet başkanlığı seçimlerinin özeti olarak görülen “ön seçimler”, 27 Ekim’de gerçekleşecek devlet başkanlığı seçimine katılacak adayları belirlemek için yapılıyor.

Seçimlerde muhalif Alberto Fernandez’in Herkesin Cephesi Koalisyonu geçerli oyların yüzde 47’sini, Devlet Başkanı Macri’nin liderliğindeki Değişim İçin Bir Arada Koalisyonu ise oyların yüzde 32’sini almıştı.

Seçimlerden bir gün sonra, Arjantin’de piyasalarda büyük gerileme yaşanmış, Arjantin pezosunun dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 30’u aşmış ve ülke risk puanı da 800’den 1800’e yükselmişti.

Devlet Başkanı Macri’nin, aralarında asgari ücret artırımı ve vergi indirimlerinin olduğu ekonomik yardım paketi açıklamasının ardından, piyasalarda düzelme görülmüştü.

ARJANTİN EKONOMİSİNE FERNANDEZ ETKİSİ

Alberto Fernandez’in, başkan yardımcısı adayı eski Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner, korumacı ve içe kapanık politikalarıyla tanınıyor. Fernandez de seçim vaadi olarak, Arjantin’in IMF ile anlaştığı 57 milyar dolarlık anlaşmayı gözden geçireceğini söylemişti.

Seçim sonuçlarının açıklanmasından bir gün sonra, ülke ekonominin gerilemesi, dünyanın olası Fernandez-Kirchner yönetimine güvensizliği olarak yorumlandı.

Avukat ve ceza hukuku profesörü Alberto Fernandez, Kirchner’ın eşinin devlet başkanlığı döneminde kabine şefliği görevini yürütmüş, Kirchner’ın devlet başkanı olmasından 7 ay sonra kendisiyle anlaşamadığı için kabine şefliği görevini bırakmıştı.

Geçen mayıs ayında Kicrhner, yayımladığı bir video ile Alberto Fernandez’e başkan adaylığı teklifinde bulunmuş ve kendisinin de başkan yardımcısı adayı olacağını açıklamıştı. Fernandez, bu teklifi kabul ederek, Herkesin Cephesi Koalisyonu’nun liderliğinde seçim yarışına katılmıştı.