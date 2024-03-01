Gazze katliamına dünyadan tepki: Yaşananlar dehşet verici

Gazze’de yardım bekleyen sivillerin katledilmesine dünyadan tepki gecikmedi. Birleşmiş Milletler “Yaşananlar dehşet verici” açıklamasını yaptı. Amerikan Başkanı Biden ise yaşananların Gazze’deki ateşkesi riske attığını söyledi. Avrupa Parlamentosu Milletvekilleri saldırıyı savaş suçu olarak nitelerken, İsrail’i soykırım yapmakla suçladı.
İsrail’in yardım sırası bekleyen Filistinli sivilleri vurması dünya kamuoyunda da yankı uyandırdı.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray çıkışında soruları yanıtladı. Biden “Ateşkes müzakerelerini zorlaştıracağını biliyorum. Muhtemelen Gazze’de Pazartesi günü ateşkes ilan edilmeyecek” dedi.
İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, sosyal medya paylaşımında, “Gazze’de düzinelerce Filistinli sivilin yiyecek beklerken ölmesiyle yaşananların kabul edilemez niteliği, ateşkesin aciliyetinin altını çiziyor” ifadelerine yer verdi.
Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada da saldırı “Ciddi bir olay” olarak nitelendirildi. “İsrail’den olayın soruşturulmasını istedik” ifadelerine yer verildi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sosyal medya hesabından saldırıya tepki gösterdi. “İsrail’e uluslararası hukuka uyma çağrısında bulunuyorum” açıklamasını yaptı.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de saldırıyı kınadı. Acil ateşkes çağrısı yaptı. Olay hakkında bağımsız bir soruşturma açılması gerektiğini belirtti.
İngiltere merkezli Uluslararası Af Örgütü de “Acil soruşturma başlatılmalı” açıklamasını yaptı.
İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Gazze’de “derhal ateşkes” çağrısında bulundu ve İsrail’i “trajik ölümlerin” ardından Filistin halkını korumaya çağırdı.
Sosyal medyada yaptığı açıklamada, “İsrail’i Gazze’deki insanları korumaya ve gerçekleri ve sorumlulukları titizlikle ortaya çıkarmaya güçlü bir şekilde çağırıyoruz” dedi.
Başbakan Giorgia Meloni şiddetten duyduğu “derin dehşeti ve endişeyi” dile getirdi.
Avrupa Parlamentosu Milletvekilleri de saldırıya tepkiliydi. İspanyol vekil Manu Pineda, İsrail’i “Terör çetesi” olarak adlandırdı. Sosyal medya hesabından “Bu soykırım dünya için ahlaki bir çöküştür.” paylaşımını yaptı.
İranlı vekil Mick Wallace da saldırının savaş suçu olduğunu vurguladı.
Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, Filistin halkına yönelik “soykırım” olarak adlandırdığı olayı kınadı ve ülkesinin güvenlik güçlerinin önemli bir tedarikçisi olan İsrail’den silah alımını askıya aldı.
Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly de saldırıyı bir kabus olarak tanımladı. Uluslararası yardımın ulaştırılması gerektiğini kaydetti.
Suudi Arabistan dışişleri bakanlığı ölümleri kınadı ve “derhal ateşkes sağlanması gereğini” yineledi.
Aynı zamanda “uluslararası topluluğa, İsrail’in uluslararası insancıl hukuka uyması, güvenli insani koridorların derhal açılması, yaralıların tahliyesine izin verilmesi ve yardım yardımlarının ulaştırılmasının sağlanması konusunda kararlı bir tutum sergilemesi yönündeki taleplerini” de yeniledi.