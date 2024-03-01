Gazze katliamına dünyadan tepki: Yaşananlar dehşet verici

Avrupa Parlamentosu Milletvekilleri de saldırıya tepkiliydi. İspanyol vekil Manu Pineda, İsrail’i “Terör çetesi” olarak adlandırdı. Sosyal medya hesabından “Bu soykırım dünya için ahlaki bir çöküştür.” paylaşımını yaptı.

İranlı vekil Mick Wallace da saldırının savaş suçu olduğunu vurguladı.

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, Filistin halkına yönelik “soykırım” olarak adlandırdığı olayı kınadı ve ülkesinin güvenlik güçlerinin önemli bir tedarikçisi olan İsrail’den silah alımını askıya aldı.