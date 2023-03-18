Gaziveren ve Çamlıköy Direnişleri ve şehitler yarın anılıyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Mart 18, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Gaziveren ve Çamlıköy Direnişleri ve şehitler yarın anılıyor

Mert Özkaya
Mert Özkaya
posted on
Gaziveren ve Çamlıköy Direnişleri ve şehitler yarın anılıyor

Gaziveren ile Çamlıköy Direnişleri ve direnişlerde şehit düşenler yarın düzenlenecek törenlerle anılıyor.

Gaziveren ve Çamlıköy Direnişinin 59’uncu yıl dönümü çerçevesinde ilk olarak Gaziveren Şehitler Anıtı önünde saat 09.00’da tören yapılacak. Protokol sırasına anıta çelenklerin konulmasıyla başlayacak törende, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.


Gaziveren Anaokulu Müdürü Nadir Denizer’in günün anlam ve önemini belirten konuşma yapacağı törende, şiirler de okunacak. Tören, dua okunmasıyla sona erecek.

-Çamlıköy Şehit Emin İzzet Büstü önünde de tören yapılacak

Çamlıköy Şehit Emin İzzet Büstü önündeki tören ise saat 10.00’da başlayacak. Törende, protokol sırasına göre çelenklerin konulmasının ardından saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

Lefke İstiklal İlkokulu Öğretmeni Sinem Yorgancıoğlu’nun günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından törende şiirler de okunacak. Tören, dua okunmasıyla sona erecek.

Ayrıca yarın öğlen namazından sonra Gaziveren, Çamlıköy ve Lefke camilerinde aziz şehitlerin ruhuna mevlit de okutulacak.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:Gaziveren ve Çamlıköy DirenişikıbrısKKTC
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar