Erhürman, “Meclis sokakta, sokak Meclis’te” konseptiyle Girne ilçesinde ziyaretler yaptı

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) “Meclis sokakta, sokak Meclis’te” konseptiyle başlattığı etkinlikler ve ziyaretler çerçevesinde Genel Başkan Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet, Girne ilçesinde tam gün ziyaretler yaptı.

CTP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Erhürman ve beraberindeki heyet ziyaret ettikleri yerlerde yurttaşları Meclis çalışmaları konusunda bilgilendirdi, aldığı geri dönüşleri ise Meclis’e taşıma sözü verdi.

CTP heyeti bu çerçevede, Girne Antik Limanı’nı, Hataylılar Derneği’ni, Alevli Kültür Merkezi’ni ve Türkiye’de yaşanan deprem felaketinden etkilenen Gaziantepli ve Kahramanmaraşlıları ziyaret etti. Heyet ayrıca Girne Belediyesi çalışanlarını da ziyaret etti.

Genel Başkan Tufan Erhürman’a, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne İlçe Başkanı Ongun Talat ve bazı milletvekilleri de eşlik etti.

Girne Antik Limanı’ndaki yenileme çalışmalarını yerinde inceleme fırsatı yakalayan CTP heyeti, gelinen aşamayla ilgili de bilgi aldı. Türkiye’de yaşanan depremde etkilenen bölgelerin ülkemizdeki derneklerine de taziye ziyaretinde bulunan CTP heyeti, Girne Belediyesi yönetimini, deprem döneminde topladığı yardımlar ve etkili çalışmalarından dolayı kutladı.