Gazimağusa’da korkutan kaza

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 13.08.2022 tarihinde, saat 14.50 raddelerinde Gazimağusa’da, Mustafa Kemal Bulvan üzerinde, Hasan KASABOGLU (E-74), 225 mlgr alkollü içki altında bulunduğu sırada yönetimindeki EM 519 plakalı salon araç ile Anıt çemberi istikametinden Trafik Işıkları istikametine doğru süratli bir şekilde seyredip seyrettiği yolun solunda bulunan Şekerbank önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu yolun solunu muhafaza etmeyip sağına geçerek, karşı istikametten gelmekte olan Arzu VOLKAN (K-43) kullanımındaki JE 644 plakalı araca çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan her iki arac sürücüsü kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından Acil serviste müşahede altına alınmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.