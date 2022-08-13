Konya’daki İslam Oyunlarında şok eden iddia!

Konya’da düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları’nda atletizm yarışlarının yapıldığı Konya Atletizm Stadı’nda tespit edildi.

Rekor derecelerin elde edildiği ilk 3 günlük yarışlardaki dereceler geçersiz sayıldı.

56 ülkenin katılımıyla yapılan ve en yüksek katılımlı organizasyon olarak lanse edilen İslami Dayanışma Oyunları Konya’da devam ediyor. Konya 2021 adıyla düzenlenen oyunlar, geçen yıl pandemi nedeniyle bir yıl ertelenmiş ve bu yıla alınmıştı.

56 ülkeden 4 bin 200 sporcunun katıldığı oyunlarda sporcular; atletizm, atıcılık, basketbol, bisiklet, bocce, cimnastik, hentbol, masa tenisi gibi 24 branşta yarışırken, müsabakalar kentin birbirinden bağımsız noktalarında yer alan 13 tesiste yapılıyor. İslami Dayanışma Spor Federasyonu (ISSF) tarafından 4 yılda bir düzenlenen oyunlarda ise atletizm dalında bir skandal yaşandı.

Uluslararası Atletizm Birliği delegesi talep edildi

Yarışlar başlamadan Türkiye İslami Dayanışma Oyunları Organizasyon Komitesi (TISGOC), Uluslararası Atletizm Birliği’nden (WA) bir teknik Delege atamasını talep etti.

Uluslararası Atletizm Birliği’nin talepleri

WA, oyunlarda kırılabilecek rekorların geçerli olması için komiteden şu taleplerde bulundu:

* Uygun deneyimli üyelerden oluşan itiraz jürisinin 3 üye.

* Biri lider olarak atanacak 10 Uluslararası Teknik Görevli. (ITO)

* WA panelinin üyesi olacak 1 Uluslararası Starter (IS).

* WA paneli üyesi olacak 1 Uluslararası Foto-Finiş Hakemi (IPFJ).