Emirnamede süre ibaresi kaldırıldı

Yürürlük süresi bugün dolan “Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Bölgesi- Geçiş Süreci 2 (Değişiklik) Emirnamesi”, emirnamedeki tarih ibareleri kaldırılarak aynı koşullarla yeniden yürürlüğe konuldu.

Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan emirname, yürürlüğe girdi.

TAK muhabirinin Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan’dan aldığı bilgiye göre, Bakanlar Kurulu’nda varılan uzlaşıyla, son günü bugün olan emirnamenin boşlukta kalmaması için yürürlükten kalkmasıyla ilgili tarih ibaresi kaldırıldı.

Emirname, İmar Planı yürürlüğe girince yürürlükten kalkacak.

“Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Bölgesi Geçiş Süreci 2 Emirnamesi” ocak ayında altı aylığına uzatılmıştı.

Başbakan Ersin Tatar, geçtiğimiz pazartesi Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, mevcut şekliyle gelirse, emirnameyi yine imzalamayacağını açıklamıştı.