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Gazimağusa hastane yolunda tek yön uygulaması başlıyor

2 Nisan 2019
Gazimağusa Hastane

Gazimağusalılar arasında ölümlü kazalar başta olmak üzere birçok kaza meydana geldiği için ‘Ölüm Yolu’ olarak bilinen Yeni Hastane Yolu, 3 Nisan Çarşamba gününden itibaren tek yön olarak kullanılacak.

Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu, tek gidiş-tek geliş olan yolun trafik güvenliği açısından ciddi tehlike yarattığı için , Doğu Akdeniz Üniversitesi bağlantı yolundan hastaneye gidilecek şekilde tek yön yapma kararı aldı.

Konuyla ilgili mikrofon uzattığımız birçok sürücü, alınan kararı memnuniyetle karşılayarak, tek yön uygulamasının trafiğin yükünü hafifleteceğini ve yolun daha emniyetli hale geleceğini söylediler.

Bazı sürücüler ise, tek yön uygulamasının kazaları önlemeyeceğini, yola hız tespit kamerası konması gerektiğini belirttiler.

Komisyon kararına göre Yeni Hastane yolundan Gazimağusa Sanayi Sitesi’ne ulaşım için bir giriş, bir de çıkış bırakılarak yolun geriye kalan kısmına ve yüksek gerilim hatlarını taşıyan direklerin etrafına oto korkuluk çakılarak yol daha güvenli hale getirilerek, yolda bulunan keskin virajda ise iyileştirme çalışmaları yapılarak, azami süratin 50km/s olduğunu gösteren trafik levhaları çoğaltılacak.

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