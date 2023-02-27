Gazimağusa Belediyesi inşaat yapılarında usulsüzlüğe geçit vermiyor

Gazimağusa Belediyesi, yasal ihlallerin olduğu yapılara müsamaha tanımıyor. Kent sınırları içerisinde etkin bir şekilde yapı denetimlerini sürdüren Gazimağusa Belediyesi’ne bağlı İmar Birimi, denetimler kapsamında 1 hafta içerisinde 3 inşaatı mühürleyerek yapımını durduruldu.

Sakarya Mahallesi’nde yapılan kontrollerde bir inşaat, 10 ayak mesafe gözetilmeden beton kolon inşa ettiği, yapının 3 katına kaçak betonarme yapı eklendiği ve bina içerisine kaçak şekilde demir profil kullanarak merdiven inşa edildiği tespit edilmesi üzerine mühürlendi.

Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde İmar Birimi tarafından yapılan denetimde, bir iş yeri inşaatında Gazimağusa Belediyesi’ne sunulan ve ruhsatlanan onaylı projeye uyulmadığı, Karayolları Dairesi görüş yazısına uyulmadığı ve yapı denetim prosedürlerine uyulmadığı tespit edilerek mühürlendi.

Yine Sakarya Mahallesi’nde yapı denetimi kontrolünde bir inşaatta yapı denetimi prosedürüne uyulmadığı, mimar/mühendis ve yetkili makam kontrolü dışında beton dökülüp inşaata başlandığı tespit edilerek söz konusu inşaat mühürlenirken, bilahare yapı denetim prosedürlerinin tamamlanıp yerine getirilmesi ile söz konusu inşaatın mührü İmar Birimi ekipleri tarafından kaldırıldı.