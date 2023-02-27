Erhürman: Muhtemelen 2023 depremle ve doğal afetle mücadele yılına dönüşecek

Meclis İç Tüzüğü’nün 62’nci maddesi uyarınca söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, İsias Otel’de kaybedilen çocuklar, veliler ve öğretmenlerle ilgili oluşturulan ad-hoc komiteye ve bu konudaki hassasiyete işaret ederek, “Bu ad-hoc komitenin adeta hukuk bürosu gibi, süreci takip eden, verileri derleyip toparlayan değerlendiren ve süreç konusunda kamuoyunu tek ağızdan sağlıklı bilgilendiren bir yapıya ulaşması gerek” dedi.

Deprem sonrasında merkezi idarenin yürüttüğü çalışmalarda KTMMOB’nin yer aldığını kaydeden Erhürman, depremden bir dakika öncesine dönülmemesi, KTMMOB Yasası ile İmar Yasası ile ilgili değişiklik yasa tasarısı ve önerilerini geri çekilmesini istedi.

Erhürman, “Madem ki her konuda onlarla çalışıyoruz, yasal düzenleme yapmaya kalkarken de onlarla birlikte çalışmamız gerçeğini idrak ettiğimizi gösterelim. Meclis olarak bunu birlikte yapalım…” dedi.

Erhürman muhtemelen 2023’ün depremle ve doğal afetle mücadele yılına dönüşeceğini kaydederek, “Bütçeyle ilgili, gelirlerle, giderlerle ilgili her kalemdeki değerlendirmemizi bunu dikkate alarak yapmalıyız” dedi.

Alınan verilerin paylaşıldığını, buna göre ülkenin deprem bölgesinde olduğunu belirten Erhürman, hızla böyle bir ihtimale karşı hazırlıkların tamamlanması gerektiğini söyledi.

O kaynağın nasıl yaratılacağı meselesinin önce komitede sonra da Meclis’te konuşulması gerektiğini kaydeden Erhürman, Ocak ayı itibarıyla 174 milyon TL mahalli gelirlerde fazladan gelir gerçekleşmişse bunun da konuşulması gerektiğini kaydetti.

-“Okullar ve hastaneler öncelikli”

Erhürman, “Eğer gelirlerde öngörünün üzerinde rakamlar ortaya çıktıysa bu rakamları nereye harcayacağımız bellidir. İhtiyaçlar bellidir. Okullarımızın ve hastanelerimizin güçlendirilmesi öncelikli olmak üzere ihtiyaçlar karşımızda duruyor” dedi.

Merkez Bankası’nda oluşacak kârın paylaşılmasına da değinen Erhürman, yıl sonunu beklemeden bu konunun konuşulması gerektiğini, 1 milyarın üzerinde gerçekleşecek bu rakamın Meclis’te bir kalem olarak ele alınması gerektiğini söyledi.

Külliye konusuna da değinen Erhürman, “lüks” tüketimden alınacak vergi, yabancılara mülk satışı gibi konuların yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, “Deprem olmadan bir dakika önce külliye diye anılan yeni meclis ve cumhurbaşkanlığı binası konusunda farklı görüşmelerimiz vardı ya… Bu tartışmalara dönmüyorum. O gün de söylenen öncelikli ihtiyaç bu değildi sözü çok daha güçlü hale geldi. Türkiye Cumhuriyeti’nden bu dönemde 8 milyar liralık bir katkı geleceği beklentisinde olmak adil değil…” şeklinde konuştu.

Erhürman, “Siyasi bir tartışma yapmıyorum. Rasyonel şekilde bunu değerlendirmemiz gerektiğini söylüyorum…” dedi.

Afet Acil Durum Eylem Planlarının oluşturulması gerektiğini ifade eden Erhürman, bu konuda da düğmeye basılması gerektiğini söyledi.

Erhürman, Ercan’ın iç hat olması tartışmasına işaret ederek, böyle olursa bütçede gelirler kaleminde düşüş, giderler kaleminde yükseliş olma riski olduğunu söyleyerek, bu konuda bir cevap almak istediğini belirtti.