Gazimağusa Belediye Başkanı Uluçay, DAÜ VYK Başkanı Özcenk’i ziyaret etti

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu (DAÜ VYK) Başkanı Erdal Özcenk’i makamında ziyaret etti.

Uluçay’a ziyaretinde Gazimağusa Belediyesi (GMB) Müdür Muavini, Bayındırlık, İmar ve Proje Birim Amiri Abide Eryaşar eşlik etti.

“DAÜ ve Gazimağusa şehrini daha ileriye götürmek için birlikte çalışmaya hazırız”

DAÜ VYK Başkanı Erdal Özcenk, Uluçay’ın “nazik” ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, “30 yıllık arkadaşım olan Sayın Uluçay’a almış olduğu bu zorlu görevde başarılar dilerim. Amacımız birlikte DAÜ ile Gazimağusa şehrini daha ilerilere taşımaktır. Bunun için de birlikte çalışmaya hazırız.” dedi.

Gazimağusa ile DAÜ’nün ayrı düşünülemeyeceğini ifade eden Özcenk, özelde DAÜ genelde ise Gazimağusa’nın kazanmasının önemli olduğunu vurguladı.

Özcenk “Hem DAÜ’yü hem de Gazimağusamızı dünya çapında tanınan ve aranan markalar haline getirebilmek en önemli hedefimizdir. Gazimağusa Belediyesi ile birlikte güzel işlere imza atacağımızdan eminim. Süleyman kardeşimiz bizlerden hangi konuda katkı isterse, katkı koymaya hazırız. Ben tekrardan kendisini kutluyor ve görevinde başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu.

“DAÜ ile Gazimağusa belediyesi arasındaki ilişki çok daha yüksek oranda olacaktır”

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, DAÜ ziyaretlerine VYK Başkanı Erdal Özcenk ile başladığını ifade ederek, “Sayın Erdal Özcenk 30 yıllık arkadaşım ve toplumsal konulara duyarlı bir abimizdir. Gazimağusa için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birlikte güzel işler yapacağız. Buna inancım tamdır.” dedi.

DAÜ ile GMB arasındaki ilişki ve ortak çalışmaların bugüne kadar yapılanlardan çok daha yüksek oranda olacağını vurgulayan Uluçay, “Mağusamızla ilgili güzel haberleri Dr. Erdal Özcenk abimizle birlikte vereceğimiz günlerin yakın olduğunu söylemek isterim.” şeklinde konuştu. Ziyaret sonunda DAÜ VYK Başkanı Erdal Özcenk tarafından GMB Başkanı Süleyman Uluçay’a DAÜ’ye özgü hediye takdiminde bulunuldu.