CTP heyeti Maraş bölgesini ziyaret etti - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Şubat 1, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

CTP heyeti Maraş bölgesini ziyaret etti

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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CTP Maraş

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa İlçesi’nden bir heyet, Maraş bölgesini ziyaret etti.

CTP’den verilen bilgiye göre, kahvehaneleri gezen, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen CTP heyetinde, Mağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Mağusa milletvekilleri Erkut Şahali, Teberrüken Uluçay, Şifa Çolakoğlu ile CTP Maraş Örgüt Başkanı Yiğit Doğruöz, CTP Mağusa Belediyesi Meclis üyeleri Hüseyin Aranır, Arzu Abiç, Mine Karaca ve Özkan Oza yer aldı.


Yurttaşların sorunlarını dinleyen heyet, “yerel seçimlerde CTP adaylarına güçlü destek veren” Maraş halkına teşekkür etti.

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