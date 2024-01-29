Gazeteciler Lefkoşa’da fidan dikti

Kıbrıslı Türk ve Rum gazeteciler, hafta sonu Lefkoşa’da birlikte fidan dikti.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği ile Kıbrıs Gazeteciler Sendikası yönetim kurulları düzeyindeki etkinlik, Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ait Taşkınköy’deki bir parkta yer aldı.

Fidan dikimine Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Emin Akkor ve Kıbrıs Gazeteciler Sendikası Başkanı Yorgos Frangos ile iki örgütün yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Etkinliğe ayrıca mekanı ve ekipmanı sağlayan Lefkoşa Türk Belediyesi’nin Başkanı Mehmet Harmancı da katıldı.

Kıbrıs’ta barışa ve doğaya katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen ortak etkinlikte, zeytin, fıstık çamı, fırça çalısı, ficus ve arocaria türü fidanlar dikildi.

İki gazeteci örgütü Mart 2017’de Pervolia’daki Basın Köyü’nde de benzer bir etkinlikte fidan dikmişti.