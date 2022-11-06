Gazeteciler Birliği’nden çağrı: “Gazetecilik ve reklam ilişkilerini birbirine karıştırmayın”

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), “bazı gazeteciler ve gazetecilik mesleğinin arkasına sığınan bazı kişilerin, seçim sürecini bir tehdit unsuru haline getirip haraç ister gibi reklam talep etmesinin mesleğin hiçbir ilkesiyle bağdaşmadığına” işaret ederek, gazetecilik meslek ilkelerine uymaya ve mesleğin saygınlığına gölge düşürecek davranışlardan uzak durma çağrısı yaptı.

KTGB Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 ve onu takip eden Rusya-Ukrayna savaşının tüm dünyada derinleşen bir ekonomik kriz yarattığı ifade edilerek, “enflasyon sorununun hemen hemen tüm ülkelerin belini büktüğü, kendi para politikası olmayan KKTC’de yıllık enflasyonun yüzde 120’leri aştığı” belirtildi.

“Hal böyleyken zaten yıllardır maddi sıkıntılarla boğuşan Kıbrıs Türk basını artık ayakta durmakta zorlanmaktadır” denilen açıklamada, basının, tek gelir kalemi olan reklam gelirlerinin oldukça düştüğü ancak bu durumun etik ve meslek ilkelerinden taviz verileceği anlamına gelmediği kaydedildi.

-“Mesleğimizi ayaklar altına alıyor”

Son zamanlarda özellikle de yerel seçimlerin yaklaştığı bu dönemde bazı gazetecilerin tutum ve davranışlarına yönelik birliğe yapılan şikayetlerin mesleğin saygınlığına gölge düşürecek bir hal aldığı ifade edilen açıklamada, şöyle devam edildi:

“Bazı gazeteciler ve gazetecilik mesleğinin arkasına sığınan bazı kişilerin seçim sürecini bir tehdit unsuru haline getirip haraç ister gibi reklam talep etmesi mesleğimizin hiçbir ilkesiyle bağdaşmamakta ve mesleğimizi ayaklar altına almaktadır. Bu durum etik olmamakla birlikte Gazetecilik Meslek İlkeleri’nin, ‘gazeteci, bir haberin yayımlanması veya yayımlanmaması karşılığında maddi veya manevi çıkar peşinde koşmamalıdır’ şeklindeki 29’uncu ve ‘habere konu edilen veya edilmesi düşünülen kişi ve kurumlardan, hediye, maddi çıkar veya ayrıcalık kabul edilmemelidir’ şeklindeki 19’uncu maddesine aykırı bir durumdur.”

-“Mesleğimizin saygınlığını kötüye kullandığı tespit edilen üyelerimiz olursa gerekli adımları atmaktan geri durmayacağız”

“Birliğimiz her kim olursa olsun mesleğimizin saygınlığını kötüye kullandığı tespit edilen üyelerimiz olursa gerekli adımları atmaktan geri durmayacaktır” denilen açıklamada, şu çağrıda bulunuldu:

“Basın mesleğinin etik ve onurunun korunması ve gelişmesi yönünde hizmet veren Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği olarak, tüm meslektaşlarımızı gazetecilik meslek ilkelerine uymaya ve mesleğimizin saygınlığına gölge düşürecek bu tür davranışlardan uzak durmaya çağırırız.”

Açıklamada ayrıca, medyaya yönelik doğru kriterler çerçevesinde teşvik ve destek programlarının uygulanmasına, reklam verenlerin de en az gazeteciler kadar etik değerleri gözetmesi gerektiğine dikkat çekilerek, bu tür durumlarla karşılaşan herkes Medya Etik Kurulu’na başvurmaya davet edildi.