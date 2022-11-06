Dünya
Son 8 yılın dünyadaki en sıcak yıllar olabileceği hesaplanıyor
Son 8 yılın, sürekli artan sera gazı emisyon yoğunluğu nedeniyle dünyadaki en sıcak yıllar olarak kayıtlara geçebileceği hesaplanıyor.
Dünya Meteoroloji Örgütü’nün (WMO) 2022 Küresel İklimin Durumu raporu, bu yıl Mısır’ın Şarm el-Şeyh kentinde 6-18 Kasım tarihlerinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı’nda (COP27) genel oturumların yapıldığı ilk gününde yayımlandı.
Rapora göre, iklim değişikliğinin belirtileri giderek daha “dramatik” hal alırken, aşırı sıcak hava dalgaları, kuraklık ve yıkıcı seller milyonlarca kişiyi etkiliyor ve milyarlarca dolara mal oluyor.
Küresel sıcaklığın bu yıl, 1850-1900 dönemi ortalamasının yaklaşık 1,15 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.