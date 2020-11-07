Gazeteciler Birliği’nde yeni yönetim belirlendi

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Olağan Genel Kurulu bugün birlik lokalinde yapıldı ve yetkili kurulların seçimi yapıldı. Buna göre 9 kişilik yönetim kuruluna Ali Cansu, Dilek Öncül, Tarkan Kavaz, Rahme Çiftçioğlu, İbrahim Güneşer, Aliye Özenci, Melek Arabacıoğlu, Duygu Alan ve Ali Sefer seçildi. Yedek üyeler ise Nedim Enginsoy ile Erol Atabek oldu. Yönetim kurulu kendi arasında toplanıp bir başkan belirleyecek. Öte yandan Onur Ķuruluna Süleyman Ergüçlü, Mustafa Kortun ve Ali Baturay getirildi. Denetleme Kurulu ise Özcan Özcanhan ile Belgin Demirel getirildi. TAK Yönetim Kurulu Üyeliğine Artun Çağa, BRT Yönetim Kurulu Üyeliğine ise İbrahim Güneşer seçildi.