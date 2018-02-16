Gazeteci Deniz Yücel serbest bırakıldı

Alman “Die Welt” gazetesinin Türkiye temsilcisi Deniz Yücel’in avukatı Veysel Ok haberi, “Ve nihayet müvekkilim Deniz Yücelhakkında tahliye kararı çıktı” mesajıyla duyurdu.

Almanya’ya çalışma ziyaretinde bulunan Başbakan Binali Yıldırım, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile dünkü ortak basın toplantında Deniz Yücel’ın tutukluluğu ile ilgili olarak, ”Ümit ederim kısa sürede duruşması yapılır ve bir sonuç elde edilir. Her duruşma bir umuttur” demişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel’de, “Deniz Yücel davası bizim için çok büyük önem taşıyor” ifadelerini kullanmıştı.

Geçen yıl terör örgütü propagandası yaptığı şüphesiyle tutuklanan “Die Welt” muhabiri Deniz Yücel hakkındaki suçlamaları reddediyordu.

Gazeteci Deniz Yücel’in tutukluluğu Ankara-Berlin hattında gerilime yol açmıştı.