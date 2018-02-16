Merkel’den Deniz Yücel açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye’de cezaevinde olan diğer Almanların da serbest bırakılmasını umduğunu söyledi.

Alman Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel’in serbest kalması sonrası başkent Berlin’de açıklama yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel, “Deniz Yücel serbest kaldığı için çok memnun oldu. Kamuoyunun çok fazla tanımadığı ancak tutuklu olan başka Alman vatandaşları da var. Onlar için de hızlı bir hukuki sürecin işletileceğini umuyorum” dedi.

GABRIEL’DEN TÜRK HÜKÜMETİNE TEŞEKKÜR

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de, gazeteci Deniz Yücel’in serbest bırakılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Herkes için güzel bir gün. Davaya öncelik verdikleri için özellikle Türk hükümetine teşekkür ederim” dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel karardan sonra Yücel’in Türkiye’den ayrılabileceğini tahmin ettiğini de söyledi.

MASS: MUHTEŞEM BİR HABER

Deniz Yücel’in serbest bırakılmasıyla ilgili bir açıklama da Almanya Adalet Bakanı Heiko Mass’tan geldi. Yücel’in serbest bırakılmasını “muhteşem bir haber” olarak nitelendiren Mass, “Deniz Yücel’in içeride geçireceği her gün, luzümsüz bir gün olacaktı” şeklinde konuştu.

DENİZ YÜCEL BUGÜN SERBEST KALDI

Türkiye’de bir yılı aşkın süredir cezaevinde olan Die Welt muhabiri Deniz Yücel tahliye edildi. Ancak Deniz Yücel hakkında hazırlanan iddianamede 18 yıla kadar hapis cezası isteniyor.