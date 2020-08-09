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Gayretköy, liderliğini sürdürdü

9 Ağustos 2020
Gayretköy, Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı, Serkan Durmaz, Çağın Gökçe, Enes Emre Acaz, Futbol, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Bölgesel Terfi Müsabakaları, Gaziveren

Gayretköy, Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı, Serkan Durmaz, Çağın Gökçe, Enes Emre Acaz, Futbol, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Bölgesel Terfi Müsabakaları, Gaziveren

Lider Gayretköy, attığı 3 golle 3 puanı alarak liderliğini sürdürdü. Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda, Serkan Durmaz’ın yönettiği yardımcılıklarını Çağın Gökçe ve Enes Emre Acaz’ın yaptığı karşılaşmada Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Ligi 7. Grupta mücadele eden Gayretköy ile Mevlevi Spor Kulüpleri karşı karşıya geldi.

 

Gürsel KARAGÖZLÜ

Karşılaşmada Lider Gayrteköy, Dk 43’de Tarkan Aksoy, Dk 45 ve Dk 80’de Erhan Yeşilyayla’nın attığı gollerle, Mevlevi’yi 3-2 mağlup etti. Mevlevi’nin golleri Dk 17 Gayretköy kalecisi İsa Avunç kendi kalesine ve Dk 72 ‘de Ali Sayalan’dan geldi.Gayretköyaldığı 3 puan ile puanını 7’ye çıkartarak gol averajı ile liderliğini sürdürdü.

Gayretköy, Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı, Serkan Durmaz, Çağın Gökçe, Enes Emre Acaz, Futbol, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Bölgesel Terfi Müsabakaları, Gaziveren

Gayretköy, Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı, Serkan Durmaz, Çağın Gökçe, Enes Emre Acaz, Futbol, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Bölgesel Terfi Müsabakaları, Gaziveren

Karşılaşmanın 32 dakikasında Gayretköy kalecisi Musa Avunç girdiği bir pozisyonda burun kırılması şüphesi ile Ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Gayretköy, Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı, Serkan Durmaz, Çağın Gökçe, Enes Emre Acaz, Futbol, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Bölgesel Terfi Müsabakaları, Gaziveren

Bugün iki 4 puanlı takımın mücadelesinde 3-2 galip gelen Gayretköy gol averajı ile Gaziveren takımının önünde liderliğini sürdürdü.

Gayretköy, Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı, Serkan Durmaz, Çağın Gökçe, Enes Emre Acaz, Futbol, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Bölgesel Terfi Müsabakaları, Gaziveren


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